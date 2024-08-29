Нескольких полицейских из Буинска подозревают в склонении к даче ложных показаний

По информации от источника «Татар-информа», правоохранительные органы Татарстана начали расследование нескольких случаев превышения должностных полномочий сотрудниками полиции в Буинском районе.

Следствие полагает, что в период с середины 2023-го по май 2024 года группа полицейских, включая старшего оперуполномоченного уголовного розыска, оказывала давление на одного несовершеннолетнего и взрослого с целью получения ложных признаний в преступлениях, к которым те не имели отношения.

Также под подозрение попал еще один оперуполномоченный. По версии следователей, весной текущего года он внес заведомо недостоверную информацию в протоколы допросов свидетелей. Предполагается, что таким образом сотрудник пытался скрыть свою профессиональную некомпетентность и создать иллюзию эффективной работы.

Кроме того, в августе 2024 года этот же сотрудник, по имеющимся данным, прибегнул к угрозам убийством, пытаясь заставить свидетеля дать ложные показания. Несмотря на давление, свидетель отказался идти на сделку с совестью.

В настоящее время по всем выявленным эпизодам возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий. Следственные мероприятия продолжаются, круг подозреваемых может расшириться.