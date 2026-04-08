«Несите добро, радость и созидание»: какие недетские советы дал подросткам Ильсур Метшин

Мэр Казани рассказал, какой суперсилой хотел бы обладать, как справляться со стрессом на ЕГЭ и где он заработал свои первые деньги. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с участниками «Движения первых» в рамках проекта «Недетский разговор»

«Качества лидера зарождаются в детстве»

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с участниками «Движения первых» в рамках проекта «Недетский разговор». Формат напоминал ежегодную пресс-конференцию Президента России Владимира Путина – в зале сидели школьники с анонсами своих вопросов, а градоначальник выбирал наиболее понравившиеся.

«Хочу сказать, что мэрами и руководителями не становятся случайно. Это труд и большая дорога. Навыки лидерства зарождаются именно в детстве. Уверен, сегодня здесь собрались те, кто в будущем будет вести наш город, республику, страну вперед», – обратился к участникам встречи Метшин.

Он рассказал о своем первом рабочем дне на муниципальной службе.

«Это был 1993 год. Тогда казалось, что работа в структуре власти – это доступ к каким-то невероятным благам. Первое совещание касалось подготовки к зиме. Я для себя узнал, что под землей тысячи километров труб, которые нужно менять и чинить. Тогда для меня стало ясно, что тепло в трубах появляется не потому, что пришла зима. За этим стоит огромный труд, который остается вне внимания граждан», – напомнил градоначальник.

Фото: kzn.ru

«Я бы тоже хотел жить без ограничений в интернете. Но...»

Важной темой встречи для подростков стали ограничения в интернете. Метшин объяснил их необходимость.

«Я бы тоже хотел жить без ограничений в интернете, в частности в мессенджерах. Но сейчас такое время, когда страна в опасности. Эти решения связаны не со свободой слова, а с безопасностью нашей Родины», – сказал мэр.

Он напомнил, что ограничения носят временный характер, и выразил надежду, что скоро наступит мирное время, когда в таких мерах не будет необходимости.

Первые деньги Метшин заработал на молокозаводе, чтобы поехать на концерт любимой рок-группы

Сразу несколько вопросов от школьников были связаны с временным трудоустройством. Метшин рассказал о своем первом заработке.

«В шестом классе я прочитал, что в Казани будет концерт моей любимой рок-группы, и очень захотел на него поехать. Для этого нужно было купить билеты на автобус до столицы и обратно и оплатить сам билет на концерт. Тогда я узнал, что на наш молокозавод приходят большие емкости с бутылками, которые нужно расставлять в ящики. Так за три недели я смог заработать 6 рублей», – рассказал он.

Вот только билет на автобус до Казани стоил 5,5 рубля. Но попасть на концерт Ильсур все-таки смог: помогли родители и старший брат.

Метшин вспомнил и случай, после которого стал заметной фигурой в сфере муниципального управления.

«Глава района поручил мне подготовиться к Сабантую и купить подарки для пятерых почетных гостей. Праздник прошел, и начальник спросил у меня, почему они такие счастливые. Выяснилось, что я купил каждому из них разные подарки. А я просто позвонил их помощникам и узнал, что любят жены наших гостей. Большинство мужей же подкаблучники», – улыбнулся он.

Он призвал школьников внимательно относиться к своей работе и уделять большое внимание деталям – тогда и придет успех.

Будет новый парк аттракционов – «больше, чем «Кырлай»

Ответ на вопрос о том, появится ли в Казани новый парк аттракционов, вызвал бурю аплодисментов у школьников.

«Одна из компаний по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова занимается разработкой проектной документации нового парка аттракционов, который будет масштабнее и больше. Он будет располагаться рядом с парком Победы», – сказал мэр Казани.

Вопрос с его названием пока не решен. Возможно, новому парку дадут то же имя – «Кырлай».

При этом Метшин подчеркнул, что в Казани создано огромное количество мест для времяпрепровождения детей и подростков. Это, в частности, система подростковых клубов, спортивные площадки и многое другое.

Если бы у Казани был неограниченный бюджет

На вопрос одного из участников, что бы мэр предпринял в первую очередь, если бы бюджет Казани был неограниченным, Метшин ответил, что сделал бы бесплатным общественный транспорт.

«Есть шикарные города, где это уже сделано. Например, Белград и несколько других европейских городов. Это экономическая модель на будущее. Она реализуется через туристов, которые начинают пользоваться таким видом транспорта», – сказал он.

Метшин объяснил, почему нельзя сделать общественный транспорт бесплатным уже сейчас. По его словам, бюджет города расписан и на содержание всей этой системы нет средств.

Совет, как справляться со стрессом перед экзаменами

Жизнь полна вызовов, и важно помнить, что, несмотря на все трудности, она продолжается. Так ответил Метшин на вопрос о стрессе перед экзаменами.

«Во время экзамена скажите себе, что не вы первый и не вы последний его сдаете. Даже если вы его не сдадите, жизнь не остановится. Вы живы и здоровы, ваши родители в порядке. Если вы научитесь держать удар с детства, то это будет помогать вам в дальнейшем», – сказал он.

По словам Метшина, у него стрессовые экзамены случаются несколько раз в месяц, когда приходится защищать городские проекты на разных уровнях.

Какой суперсилой хотел бы обладать мэр Казани?

«Я бы попросил у Всевышнего, чтобы все перестали воевать и наступил мир», – ответил Метшин на вопрос, какой суперсилой он хотел бы обладать.

Мэр отвечал на вопросы школьников около двух часов и в заключение поблагодарил их за неравнодушное отношение к Родине.

«Хочу поблагодарить вас за вопросы и неравнодушие. Вижу, что у вас есть желание изменить жизнь к лучшему. Именно такие люди становятся лидерами. Я в вас верю. Будьте на позитиве, несите в мир свет, добро, радость и созидание», – заключил Ильсур Метшин.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, работающего во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.