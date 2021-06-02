Несетевым аптекам разрешили дистанционную продажу некоторых лекарств

Правительство России одобрило дистанционную продажу безрецептурных лекарств для несетевых аптек и маркетплейсов, начиная с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Также было отменено требование к организациям иметь 10 аптечных точек на территории России и собственный сайт в интернете. Теперь они имеют право заключать договоры с владельцами интернет-агрегаторов для размещения рекламы и ведения торговли через их сайты.

Ранее о дистанционной торговле лекарствами высказался Президент РФ Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что вся нормативная база по данному вопросу давно готова.

В марте этого года Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в связи с вновь обострившейся ситуацией распространения коронавируса.