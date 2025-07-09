Несанкционированную свалку в Актюбинском ликвидировали после предостережения

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Сотрудники Приикского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили несанкционированную свалку на территории поселка городского типа Актюбинский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь захламления составила 110 квадратных метров.

В адрес исполнительного комитета поселка было направлено предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства. В документе также содержалось указание на необходимость устранения выявленного правонарушения.

В результате принятых мер незаконная свалка была ликвидирована, а территория приведена в надлежащее санитарное и экологическое состояние.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».