news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 июля 2025 18:11

Несанкционированную свалку в Актюбинском ликвидировали после предостережения

Читайте нас в
Телеграм
Несанкционированную свалку в Актюбинском ликвидировали после предостережения
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Сотрудники Приикского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили несанкционированную свалку на территории поселка городского типа Актюбинский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь захламления составила 110 квадратных метров.

В адрес исполнительного комитета поселка было направлено предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства. В документе также содержалось указание на необходимость устранения выявленного правонарушения.

В результате принятых мер незаконная свалка была ликвидирована, а территория приведена в надлежащее санитарное и экологическое состояние.

Утилизация отходов соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

#несанкционированная свалка #министерство экологии и природных ресурсов РТ #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

8 июля 2025
В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

8 июля 2025