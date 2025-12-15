Несанкционированную свалку строительных отходов ликвидировали в Бугульминском районе

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В Министерство экологии и природных ресурсов РТ через систему «Народный контроль» поступило обращение от жителей Бугульминского района. Граждане сообщили о фактах несанкционированного размещения строительных отходов на территории села Старое Исаково, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Юго-Восточного управления министерства оперативно выехали на место и зафиксировали незаконный сброс лома железобетона и строительного кирпича. Площадь свалки составила около 1,2 тыс. кв. метров, а объем отходов – порядка 600 кубометров при высоте насыпей до одного метра.

По результатам проверки исполнительному комитету Староисаковского сельского поселения была направлена претензия с требованием устранить нарушение. В настоящее время несанкционированная свалка полностью ликвидирована.

