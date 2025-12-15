news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 15:55

Несанкционированную свалку строительных отходов ликвидировали в Бугульминском районе

Читайте нас в
Телеграм
Несанкционированную свалку строительных отходов ликвидировали в Бугульминском районе
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В Министерство экологии и природных ресурсов РТ через систему «Народный контроль» поступило обращение от жителей Бугульминского района. Граждане сообщили о фактах несанкционированного размещения строительных отходов на территории села Старое Исаково, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Юго-Восточного управления министерства оперативно выехали на место и зафиксировали незаконный сброс лома железобетона и строительного кирпича. Площадь свалки составила около 1,2 тыс. кв. метров, а объем отходов – порядка 600 кубометров при высоте насыпей до одного метра.

По результатам проверки исполнительному комитету Староисаковского сельского поселения была направлена претензия с требованием устранить нарушение. В настоящее время несанкционированная свалка полностью ликвидирована.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

#несанкционированная свалка #бугульминский район рт #министерство экологии и природных ресурсов РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025