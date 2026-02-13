news_header_top
Общество 13 февраля 2026 14:51

Несанкционированную свалку обнаружили на улице Советской в Альметьевске

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В декабре в Министерство экологии РТ поступило обращение от жителей Альметьевска о несанкционированной свалке на улице Советской. На место выехали инспекторы Юго-Восточного управления. Проверка подтвердила факт нарушения. На участке обнаружили строительные отходы и лом железобетонных изделий. Площадь захламленной территории составила 91 квадратный метр, сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес Исполнительного комитета Альметьевского района направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Спустя 60 дней свалка не была ликвидирована, поэтому в отношении нарушителя готовится претензия.

#несанкционированная свалка #Альметьевск
