Несанкционированную свалку обнаружили на улице Советской в Альметьевске

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В декабре в Министерство экологии РТ поступило обращение от жителей Альметьевска о несанкционированной свалке на улице Советской. На место выехали инспекторы Юго-Восточного управления. Проверка подтвердила факт нарушения. На участке обнаружили строительные отходы и лом железобетонных изделий. Площадь захламленной территории составила 91 квадратный метр, сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес Исполнительного комитета Альметьевского района направили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Спустя 60 дней свалка не была ликвидирована, поэтому в отношении нарушителя готовится претензия.