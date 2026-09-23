Нервы Разина, метод Тутберидзе и «порка» журналистов: что творится в «Магнитке»

О том, как «тарелочка с голубой каемочкой» превратилась в главный мем недели, почему Разин вспоминает Тутберидзе, когда речь заходит о его методах работы в «Магнитке», и что на самом деле стоит за конфликтом с Ткачевым — в материале «ТИ-Спорта»





Фото: скриншот с видео пресс-конференции

«Пошли все в ж*пу, кто написал эту хр*нь»: почему Разин тушит пожары в «Металлурге» бензином

Магнитогорск первый на Востоке. Но победы в таблице не отменяют того, что творится внутри клуба. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин за неделю успел публично унизить лучшего форварда, убрать капитанскую нашивку у ветерана и объяснить журналистам, что они пишут «хр*нь». И это только начало сезона. Одиннадцать очков, крайняя победа над «Нефтехимиком» — 6:2 после 1:2 в первом периоде.

Ну а Разин давно сделал пресс-конференции отдельным жанром. Но то, что он устроил на этой неделе, вышло за рамки обычного тренерского эпатажа. Это уже не «мотивация». Это публичная война с теми, кто должен приносить ему победы весной.

Как все началось? «Металлург» обыгрывает «Барыс» — 3:0. На пресс конференции после игры Разина спрашивают про Владимира Ткачева, который провел на льду 12 минут и ничем не отметился. Он отвечает так:

«Мне для него тарелочку с голубой каемочкой поставить, посадить его и, блин, в ж*пу ему дуть? Какую тарелочку я ему должен? Он хоккеист! Что тренер сказал, то он и должен выполнять», – негодует тренер. Через два дня, после победы над «Нефтехимиком», Разин вместо того чтобы закрыть тему, открывает ее заново — и шире.

Причем здесь Этери Тутберидзе? Разин ищет оправдание своим методам в чужих победах

Недавняя пресс-конференция после победы над нижнекамцами прославилась не обсуждением игры. Разин сам задает тон: «Хочу начать не об игре. Много шума наделала последняя пресс-конференция. Из всех утюгов в меня полетели слюни и сопли», – начинает тренер.

Дальше — обида на хоккеиста Максима Афиногенова, который вспомнил историю из «Витязя»: Разин якобы бросил ему вслед «опять этот старичок забил».

«Больше всего обидно было сегодня с утра — включил запрещенную сеть, а там Максим Афиногенов говорит, что у Разина какое-то не очень хорошее отношение к ветеранам команды. Привел пример, когда он играл в „Витязе“, а я работал на тот момент в „Северстали“. Я помню, как он гол забил с мясом, продавил защитника. Мы тогда сыграли 1:1, вроде проиграли по буллитам.

Он говорит: „После игры они с тренерами стояли, а я заминку делал. Бегу и слышу: „Опять этот старичок забил““, – объясняет ситуацию Разин. Наставник подчеркивает — это была шутка, подкол, а не упрек. Но осадок слышен: «Максим, это была шутка, подкол. И подкол с мыслью — какой ты молодец, что в таком возрасте забиваешь голы. А не упрек», – поясняет тренер.

А потом начинается настоящая лекция. Разин предупреждает: «Когда буду без работы, надеюсь, меня будут приглашать в вузы читать лекции. Так вот, хочу для тебя (журналиста – Прим.ред) прочитать», – в своей манере рассуждает он. И читает. Про мотивацию молодых — попасть в состав. Про мотивацию взрослых — конкуренция за роль. Про тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе и ее фигуристок.

Этери Тутберидзе и Андрей Разин Фото: соцсети Андрея Разина

«Ну, например, за счет чего Этери Тутберидзе выиграла все три олимпийские медали со своими девочками? За счет того, что у нее была жесточайшая конкуренция. Плюс она очень деспотичный, наверное, тренер. Но это выливалось все в дисциплину. У нее девочки были мотивированы, дисциплинированны. Да, они плакали, страдали, стонали, наверное. Но результат какой был», – отмечает характер Этери Разин.

Если результат есть — значит, метод оправдан. Только вот «результат» Тутберидзе — олимпийское золото. А «результат» Разина в прошлом плей-офф — 1:4 от «Ак Барса» в полуфинале.

Его логика такая: если фигуристки терпят — значит, и хоккеисты должны. Интересно, что сам наставник «Магнитки» побоялся говорить с Этери, когда встречался с ней на этапе Гран-при 2025 года в Магнитогорске.

«А с Этери Тутберидзе немного страшно разговаривать», – признался тогда тренер в разговоре с «Чемпионатом».

Вернемся к лекции. Он рассуждает, что зарплата сама по себе не гарантирует результат. Ключевой фактор — справедливая и прозрачная система бонусов: «Финансовая мотивация! У нас сейчас один клуб подписывает ребят по 5 миллионов. У них очень сильная мотивация в виде премиальной системы. И тренеру не надо заставлять хоккеистов», – поясняет он.

Егор Яковлев Фото: metallurg.ru

Разин сам приводит пример — Егора Яковлева. И не жалеет деталей: «Человек выиграл все, ему оставалось взять с „Металлургом“ Кубок Гагарина в роли капитана. Он этого добился. На следующий год он опять капитан, а мотивации никакой», – добавляет он.

Чтобы вернуть игрока в нужный ритм, Разин убрал с его формы капитанскую нашивку. При этом тренер не ограничился этим шагом, упомянув и о других напряженных моментах в общении.

«Результат — ранний вылет из плей-офф и личный показатель 0+7 и „минус 7“. Что сделал Андрей Владимирович? Убрал капитанскую нашивку», – твердо обозначает свою позицию Разин.

Яковлев пропустил четыре матча на старте сезона. Вернулся, забил «Спартаку» — но оказался на льду в момент, когда гости отыгрались. К Ткачеву Разин возвращается снова — и на этот раз формулирует свою претензию четко.

«Для меня как для тренера очень плохо, когда у хоккеиста большая мотивация войти в тройку (бомбардиров– Прим.ред) и получить премиальные. Я не против. Но когда человек ставит это на первое место, для меня это плохо»,– объясняет свою позицию он.

Иронично, что хоть Разин и не собирается «ставить тарелочку с голубой каемочкой» и лелеять Ткачева. Сам же форвард выкладывает фото — с тарелкой, да еще и с голубой каемкой.

На снимке хоккеист сидит за столом, а перед ним находится тарелка с заметной голубой каемкой Фото: соц сети Владимира Ткачева

Разин называет Ткачева «художником» и «Моцартом в хоккее». Но тут же добавляет: «Есть ситуации, когда вместо игры на скрипке нужно отнести рояль, засунуть свое я и эго подальше, сыграть на команду. Моя задача в этом. Как я его смотивирую, это мое дело», – в очередной раз разграничивает понятия Разин.

Вот она, суть. Тренер считает, что игрок думает о бонусах. Игрок считает, что тренер не дает ему играть в его хоккей. Оба правы. И оба не слышат друг друга. Контекст, который Разин не упоминает: в прошлом сезоне он сам снял Ткачева с двух последних матчей регулярки, когда форвард шел в топ-3 бомбардиров. Ткачев финишировал четвертым, отстав на два очка. Бонус сгорел, а теперь тренер публично объясняет, что игрок «ставит это на первое место».

«Мы первые — значит, я прав»: почему эта логика не спасет Разина в апреле

Кульминация — ответ тем, кто написал о конфликте: «Вот эти все корреспонденты, которые написали кучу такую, что у меня конфликт с Ткачевым. Да! Я не говорю, что я для него хороший тренер. Мне по..ен, какой я для него. На каком мы сейчас месте на „Востоке“? Пошли все в ж.пу поэтому. Все, кто написал про эту хрень», – громко заявляет Андрей Владимирович.

Это позиция силы, у которой кончились аргументы. «Мы первые, значит, я прав» — работает в таблице. Ткачев отреагировал сдержанно: «У меня лично нет никаких конфликтов с главным тренером моей команды. Я выхожу на лед и стараюсь помочь „Металлургу“ побеждать в каждом матче. Мы все вместе идем к нашей общей цели — Кубку Гагарина», – объясняет игрок.

Семь игр — это не сезон. Первое место на Востоке в сентябре — не Кубок Гагарина. Но именно сейчас закладывается то, что проявится в апреле. А если к этому добавляется тренер, который публично унижает своих лидеров, задача становится почти невыполнимой.

Агенты и игроки видят, как в «Металлурге» обходятся с теми, кто «не подошел». И делают выводы. Если Разин продолжит в том же духе, клуб рискует получить репутацию места, где топовый хоккеист в любой момент может стать мишенью. А это уже не про мотивацию. Это про то, что сильные игроки просто не поедут в Магнитогорск. Ни за какие деньги. Чем быстрее руководство потушит этот пожар, тем лучше. Иначе Разин рискует не реализовать свои кубковые амбиции, Ткачев — остаться без бонусов, а проиграет от этого весь клуб. В том числе, репутационно.

Сегодня «Металлург» играет в Уфе против «Салавата Юлаева». Еще одна проверка. Как для команды, так и для тренера.