Нервы Рахимова и 13 матчей без побед: почему «Рубину» снова не удалось обыграть «Локо»

«Рубину» было важно победить «железнодорожников» с эмоциональной точки зрения Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» не может обыграть «Локо» на протяжении 13 матчей

К отчетной встрече «Рубин» подходил с занимательной, но не особо приятной для болельщиков статистикой: казанцы ни разу не побеждали «Локомотив» в последних 12 матчах. Последний раз «Рубину» удалось обыграть «железнодорожников» в далеком 2017 году. В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. В первом туре чемпионата РПЛ казанцы дважды вели в счете, но в концовке «Локомотив» сравнял и ушел от поражения – 2:2.

Минувшим вечером у подопечных Рахимова была неплохая возможность прервать печальную тенденцию. Обстоятельства вокруг матча располагали: Галактионов выпустил на игру резервный состав. С первых минут на поле отсутствовали Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Дзюба и еще ряд футболистов старта «Локо». Даже место в воротах занял Гилерме, вышедший вместо основного голкипера Ильи Лантратова.

Для «Рубина» было важно победить «железнодорожников» с эмоциональной точки зрения. Команда Рахимова идет без побед в чемпионате, да и в Кубке России дела обстоят не лучшим образом – ноль очков после встречи с «Ростовым».

Предматчевые расклады предрекали «Рубину» первую победу в сезоне. Однако наставник казанцев тоже решил поэкспериментировать с составом, выпустив ближайших резервистов. Безусловно, кардинальное видоизменение основы не могло не сказаться на качестве игры. Казанцы провели очень средний матч, создали мало опасных моментов и практически не угрожали воротам Гилерме. Команда Рахимова не смогла реализовать хотя бы один верный шанс забить и ушла с поля «Ак Барс Арены» с баранкой вместо голов.

«Рубин» проиграл свой матч «Локо» (0:1) и продлил серию без побед против «железнодорожников» до 13 матчей. При этом возникла новая серия – казанцы не могут взять полноценные три очка с начала сезона. На послематчевой пресс-конференции Рахимов не стал пенять на какую-то чудовищную неудачу. Наставник «Рубина» отметил, что каждый матч – это отдельная история, которую не всегда нужно сопоставлять с остальными играми.

«Я так не смотрю на эти вещи. Серии для журналистов. Каждая игра – это отдельная, другая история. Я такие подсчеты не веду вообще», – сказал Рахимов.

По словам Рахимова, он доволен игрой «Рубина». Между тем у казанцев страдает реализация моментов и постоянные ошибки у своих ворот Фото: rubin-kazan.ru

Природа поражений «Рубина», по мнению Рахимова, кроется в недоработке и ошибочных решениях игроков в ряде моментов

По окончании трех туров в чемпионате России и двух матчей в Кубке можно смело сказать, что «Рубин» играет скучно, зачастую бесхитростно, с малым количеством по-настоящему опасных моментов у ворот соперника. Однако пока игра казанцев не смотрится безнадежной.

«Рубин» играет вспышками, периодически взрываясь по ходу матчей. Обычно вспыхивает в начале встречи, а потом оперативно затухает в середине первого тайма. Футболисты будто бы не верят в себя и в то, что способны противостоять на равных любому клубу РПЛ. По словам Рахимова, он доволен игрой «Рубина». После матча он отметил периодические подходы к голкиперу соперника. Между тем у казанцев не только сильно страдает реализация опасных моментов, но и постоянные ошибки у своих ворот.

20-летний вратарь Никита Янович в буквальном смысле подарил гол «Локомотиву», неудачно сыграв на выходе. А мастерства казанцам, чтобы сравнять счет, в прошедший вечер снова не хватило.

На пресс-конференции Рашид Рахимов как мог искал плюсы, однако понимал, что футбол его подопечных пока очень далек от идеала. Вчера во встрече вновь обнажилась извечная проблема «Рубина» – отсутствие стабильного плеймейкера в атаке.

В игре с «Локо» мяч практически не долетал до выгодных позиции для нападающих «Рубина». Гилерме откровенно скучал у своих ворот и вступал в игру лишь изредка.

«Железнодорожники» победили на классе, Пиняев и Глушенков в очередной раз сделали разницу для своего клуба. Рахимов отдал должное мастеровитому сопернику. А футбол в исполнении своей команды назвал мазохизмом, что мгновенно подхватили все спортивные СМИ.

«Столкнулись с хорошим соперником, определенного уровня и исполнительского мастерства. Даже с тем количеством замен, которые у нас были, я считаю, что мы провели матч на достаточно хорошем уровне. К сожалению, и я об этом сказал команде, мы пока занимаемся мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами, не доигрываем в каких-то мелочах. И сегодня по игре не было никаких претензий. Ошибся на выходе вратарь, не доиграл эпизод другой игрок, получаем гол, и все. Я команде сказал: пора, наверно, прекратить это делать», – сказал Рахимов.

Лисакович остается одним из самых талантливых футболистов атаки нынешнего «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

Матч с «Локо» дал возможность Рахимову подумать над ротацией в составе

Атака казанцев за первый месяц чемпионата России не дала впечатляющего результата. Фамейе порой не забивает из убойных позиций, а Даку продолжает адаптироваться к российскому футболу.

Помимо этих двух форвардов у Рахимова есть еще Уридия и Лисакович. Мераби опять провел крайне средний матч, не запомнившись ничем толковым у ворот соперника. В свою очередь Виталий в матче с «железнодорожниками» много брал на себя игру, лез в единоборства, создавал себе моменты практически в одиночку.

Лисакович продолжает быть одним из самых талантливых футболистов атаки нынешнего «Рубина». Но дисциплина и характер футболиста не позволяют быть ему игроком основного состава.

Солидная по эмоциям и напору игра Лисаковича натолкнула Рахимова на размышления. Виталий был сегодня настолько неплох, что наставник казанцев задумался. А не дать ли шанс белорусскому нападающему в ближайших играх чемпионата?

«Если Лисакович будет себя проявлять и вписывать свои действия в командные, то, конечно, он выйдет в ближайших встречах. Мы можем сейчас брать только за счет командных действий», – подытожил Рахимов.

Впереди у «Рубина» матч с «Ростовым». Казанцы имеют проблемы с линией атаки и защитой, однако и команда Карпина сейчас не в лучших кондициях. Поражение 1:5 «Крыльям» – прямое тому подтверждение. Впервые в этом сезоне у «Рубина» есть хорошая возможность зацепиться за долгожданные три очка.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru