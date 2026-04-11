Нервозность Константинова, спокойствие Вербова: Х-фактор в противостоянии плей-офф

«Зенит-Казань» одержал вторую победу над новосибирским «Локомотивом» в третьем матче полуфинала плей-офф Суперлиги. Татарстанцам нужно одержать всего одну победу, чтобы выйти в финал турнира. Что может стать Х-фактором в противостоянии для обоих соперников – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Подопечные Вербова в шаге от выхода в финал плей-офф

«Зенит-Казань» вырвал победу у «Локомотива» в затяжном пятисетовом матче полуфинала плей-офф Суперлиги. Татарстанцы обыграли новосибирцев на их площадке в третьем поединке серии со счетом 3-2 (29:27, 13:25, 25:20, 25:27, 15:9) и находятся в шаге от выхода в финал турнира.

Это вторая победа подопечных Алексея Вербова в рамках данного противостояния. В первом матче «сине-бело-голубые» уступили (2-3) на домашней площадке, во второй, тоже в Казани, взяли реванш (3-1). На данный момент счет в серии 2-1 в пользу казанцев.

В ходе прошедшей накануне встречи лидер менялся несколько раз, однако финальную точку в заключительном коротком сете поставили гости. Последним в матче отличился диагональный «Зенита» Максим Михайлов. Он набрал 19 очков за игру, отличившись в том числе на блоке (3). В данном компоненте по итогам встречи 4 очка на счету блокирующего Романа Романовского и 3 – у связующего Константина Абаева.

Новосибирцы перегорели и совершали банальные ошибки

По блокам в этот день преимущество было на стороне казанцев: 17 против 7. Зато новосибирцы оказались сильнее на подаче: 14-4 по эйсам в пользу «железнодорожников». 6 из них в активе Омара Курбанова, 4 – у Симеона Николова.

Победа в поединке добавила уверенности команде Алексея Вербова. Наставник казанцев во время матча выглядел спокойно, словно знал исход наперед и контролировал ход поединка. Это было заметно и в коротких перерывах во время бесед с подопечными. Вербов призывал своих игроков больше прессинговать и забирать свою игру.

«Железнодорожники» же совершили множество ошибок, особенно на старте поединка. Рулевой «Локомотива» Пламен Константинов пытался успокоить свою команду, но, похоже, волнение стало главной проблемой сибиряков в этой игре.

«Не важен результат, – говорил Константинов во время матча. – Важно вернуть свою игру. Слишком «горим» и совершаем банальные ошибки».

Эпизодами хозяевам удавалось делать то, что требовал от них наставник. Во втором сете они оторвались в счете на подачах Николова и Курбанова. Переломить ситуацию наставнику «Зенита» не удалось – не помогли и произведенные замены. Итог партии, в которой «железнодорожники» смогли навязать борьбу и были предельно настроены, оказался разгромным для казанцев – 13:25. Пожалуй, это был единственный серьезный заход от новосибирцев на то, чтобы переломить ход встречи, но татарстанская команда ментально все равно была сильнее.

Менталитет победителя Вербова – главный козырь в плей-офф

Наиболее принципиальным отрезком матча, отразившим всю неуступчивость соперников, стал четвертый сет. С первых минут в нем шла равная борьба, и в итоге казанцы уступили партию с минимальным отрывом – 25:27.

Но «Зенит» продолжал уверенно прессинговать своего оппонента. В этот момент у «Локомотива» проявилась некоторая нервозность, и исходила она на этот раз от наставника «железнодорожников». Пламен Константинов несколько раз сажал и снова вводил в игру Николова. Наконец, определившись с составом, он оставил на площадке Федора Воронкова. Но героями сета стали Курбанов и Дмитрий Лызик, подтащившие команду своими атаками.

Во многом не в пользу «Локомотива» в этой встрече сыграло излишнее волнение. Как раз во время таких решающих поединков и проявляется характер победителя. И пока на данном отрезке явным фаворитом противостояния выглядит более стабильный коллектив Алексея Вербова.

Четвертый матч серии между «Зенитом-Казань» и «Локомотивом» состоится также в Новосибирске 12 апреля.