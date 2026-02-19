Нервозность Алекно, спокойствие Вербова, восхождение «Динамо» - обзор Суперлиги

До финиша предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги остались считанные матчи. «Зенит-Казань» - в лидерах, Алексей Вербов может быть спокоен за своих подопечных. А вот нервы Владимира Алекно сдают под конец чемпионата. Об этих и других событиях волейбола - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: belogorievolley.ru

Нервы на исходе, Алекно нецензурно обратился к арбитру встречи в матче против «Белогорья»

«Зенит-СПб» ведет 12-матчевую серию без поражений. В последнем туре предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги подопечные Владимира Алекно одержали верх над одним из принципиальных соперников турнира – «Белогорьем» в гостях. Петербуржцы всухую обыграли своего оппонента по итогам трех партий и вернули должок после последнего поражения дома в ноябре.

Матч между соперниками был напряженный. Несмотря на итоговый счет победа «Зениту» далась непросто. На старте всех трех партий белгородцы имели преимущество в счете. Борьба была равной и принципиальной. Правда гости действовали чуть дисциплинированнее и ловили на ошибках своих оппонентов. Наиболее эмоциональной выдалась концовка встречи.

Наставник «Зенита» Владимир Алекно позволил себе нецензурное высказывание в грубой форме по отношению к арбитру матча Александру Тубылову. Поводом для такого поведения послужило решение судьи после пересмотра спорного эпизода, в котором центральный блокирующий хозяев Александр Мельников якобы коснулся мяча, который летел в аут. Тубылов касания блока не обнаружил. После матча Алекно признал, что его эмоциональное поведение было излишним, но извинения публично так и не принес.

«Судьи, наверное, имеют право ошибаться, когда это не явно. Реагировать – тут, наверное, больше вопросов ко мне, потому что спокойно смотреть я не умею. Это моя работа, которой я отдаю практически 24 часа, чтобы какой-то мяч при непрофессиональном действии судьи решал судьбу команды. С этим не согласен. Реагировать нужно по-другому, но пока у меня не получается», – сказал Алекно после матча журналистам.

Фото: vcdynamo.ru

«Зенитовское» дерби и восхождение команды Константина Брянского в борьбе за медали

Отчасти объяснить нервозное поведение Владимира Алекно можно, близится концовка предварительного этапа Суперлиги до которого осталось всего пять матчей. «Белогорью» в нынешнем сезоне место выше пятого не светит, а вот у питерского «Зенита» отрыв от первой строчки (казанского «Зенита») – 6 очков. Кстати, у петербуржцев по разнице проигранных партий даже есть небольшое преимущество перед татарстанцами – 18 против 22.

При этом несложно объяснить спокойствие Алексея Вербова. Его команда обеспечила себе приличный отрыв от ближайших преследователей. Подопечные Владимира Алекно догнать татарстанцев на данном коротком отрезке уже не смогут. В ближайшие выходные в Казани пройдет матч тура – второе «зенитовское» дерби сезона. В ноябре в первой встрече в Санкт-Петербурге преимущество осталось за гостями (1:3). В том матче лучшим бомбардиром встречи стал доигровщик «Зенита» Марлон Янт (23 очка) также он заработал 5 эйсов. 18 очков набрал игрок «Зенита-Казань» Дмитрий Волков. На блоках тогда отличился его одноклубник Михаил Лабинский (3).

Матч между «Зенитами» обещает быть принципиальным не только в очном, но и в турнирном противостоянии. Казанцы успели реабилитироваться после поражения от «Локомотива» (3:2) в результате одержанных побед по итогам четырех партий над «Факелом-Ямалом» и «Оренбуржьем». У петербуржцев есть еще одна мотивация - оторваться от третьей строчки, где разрыв с московским «Динамо» всего в пару очков.

К слову, бело-голубые последнее поражение потерпели как раз от «Зенита-СПб» (3:0). После этого москвичи ведут шестиматчевую серию из побед, одна из которых была над новосибирским «Локомотивом» (3:1) во второй раз за сезон. На заключительном отрезке Суперлиги у «Динамо» высокие шансы пройти своих ближайших оппонентов. Некоторые опасения в шансах на победу вызывает лишь последняя заключительная встреча с «Белогорьем». Судя по нынешним выступлениям бело-голубых, команда Константина Брянского достойна бороться за серебро в чемпионате.

Фото: lokovolley.com

Отставка Пламена Константинова из «Локомотива» после окончания сезона очевидна?

Правда, то же самое нельзя сказать про коллектив Пламена Константинова. «Железнодорожники», напротив, сильно сбавили обороты перед самой важной частью в чемпионате и сейчас идут лишь на четвертом месте. Похоже в топ-3 новосибирцам в этом сезоне уже не попасть. Как и в прошлом году, они снова в шаге от лидирующей тройки.

Перед встречей с «Динамо» очень много сил «Локомотив» оставил на победу над казанским «Зенитом». После той встречи «железнодорожники» не успели как следует физически восстановиться. Это стало одной из определяющих факторов в поражении от бело-голубых, посчитал Пламен Константинов.

«На самом деле «Динамо» два раза в чемпионате переигрывает нас за счёт «физики». Однозначно. Одинаковые игры. Мы не смогли, не успели восстановиться после Казани. Уже видно было, как третью-четвёртую партию физически пошли вниз, а «Динамо» удержало свою физическую игру. Два одинаковых сценария получились – в первом круге и сейчас. Я думаю, что ребята бились, но сил не хватило», - признал Константинов во время общения с журналистами.

Пламен Константинов работает в «Локомотиве» с 2016 года. За целое десятилетие болгарин приводил свою команду к чемпионству в Суперлиге лишь единожды - шесть лет назад (в сезоне-2019/20). Также при нем новосибирцы становились серебряными призерами (2021/22) и трижды – бронзовыми (2016/17, 2020/21 и 2022/23). Под руководством Константинова «Локомотив» одерживал победу в Кубке страны и один раз завоевывал серебро. В одном из наименее значимых турниров страны - Суперкубке России «железнодорожники» дважды становились обладателями серебра.

В декабре 2025 года был продлен контракт между 52-летним специалистом и новосибирским клубом до конца сезона-2027/28. За последние годы под началом Пламена Константинова «железнодорожники» не поднимались выше второй строчки и было это два года назад. Не исключено, что результат нынешнего сезона будет напрямую связан с тем, продолжит ли болгарин работу в новосибирском клубе. С большой долей вероятности Константинов может покинуть свой пост после завершения чемпионата.