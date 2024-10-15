Нервный тик, истерики и отказ учиться: эксперты о том, какие нагрузки в школе допустимы

Для первоклассников продолжительность занятий в пятичасовой учебной неделе – 21 час. В среднем это четыре урока в день

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько времени должна занимать учеба?

Нормы объема нагрузок для школьников разных возрастов существуют, они прописаны в санитарных правилах – СанПиНе. Но каждый родитель понимает, что школьная нагрузка на детей не ограничиваются временем, проведенным на уроках.

«Для первоклассников продолжительность занятий в пятичасовой учебной неделе – 21 час. В среднем это четыре урока в день. Со второго по четвертый класс – 23 часа, у учеников пятых классов – 29 часов. Максимальные нагрузки по СанПиНу у учащихся 10-11-х классов – 34 часа в неделю. Считается, что старшеклассники не должны учиться больше восьми уроков в день. Это много – в среднем получается, что в этом случае у ребенка учебный день с 8.00 до 15.00, практически семичасовой рабочий день. Это много», – рассказала заведующая отделением для детей с поражением ЦНС с нарушением психики старшего возраста детской городской больницы №8, невролог Резеда Шигабутдинова.

Но помимо того, что дети работают в школе – выполняют классную работу, им задают еще и домашнее задание. Причем работы, которые надо выполнить вне класса, порой очень объемные.

Если у обучения в школе нормы есть, то длительность нагрузок после уроков никак не регулируется Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ребенок усваивает информацию в школе. Эта информация не должна быть в него просто закинута, он должен ее переварить, осмыслить, проанализировать, чтобы она полностью была им усвоена, как какое-то знание или навык. На это требуется определенное время и силы. А когда уроки или какая-то внеурочная нагрузка в виде секций стоят очень плотно, то на усвоение материала времени просто не остается», – отметила медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Динара Каримуллина.

И если у обучения в школе нормы есть, то длительность нагрузок после уроков никак не регулируется. Резеда Шигабутдинова напомнила, что сегодня очень много детей посещают репетиторов. И если в выпускных классах необходимость в дополнительных занятиях можно объяснить подготовкой к экзаменам, то посещение репетиторов в начальной школе под большим вопросом.

«Здесь я согласна со многими учителями, которые говорят о том, что ребенок в начальной школе не должен иметь репетитора. Ведь там дают базу. Если ребенок в начальной школе имеет репетиторов, нужно задуматься, в чем причина. Может быть, он не успевает за остальными, или это желание родителей, или какие-то вопросы возникают у родителей к школе = они могут быть недовольны теми знаниями, которые получает их ребенок», – заметила невролог.

Резеда Шигабутдинова: «Я согласна со многими учителями, которые говорят о том, что ребенок в начальной школе не должен иметь репетитора» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как понять, что ребенок перегружен?

Повышенная нагрузка в первую очередь сказывается на качестве жизни ребенка. Родители должны обращать внимание на то, как ребенок ведет себя дома.

«Он пришел после уроков, что он делает? Очень часто дети, у которых учебная нагрузка очень высокая, свою утомляемость прячут под маской эмоциональной нестабильности. У кого-то возникает плаксивость, кто-то становится менее эмоциональным. Есть категория детей, которая просто ложится и спит. Многие родители приходят и говорят – к концу учебной четверти ребенок может прийти домой часа в четыре-пять, даже без ужина лечь спать, и так до утра. То есть ребенку не хватает отдыха», – объяснила невролог 8-й больницы Казани.

Дальше, по словам врача, могут появиться конкретные симптомы: головная боль, нарушение сна, перевозбуждение, тикозный гиперкинез – это избыточные навязчивые движения мышц, например ребенок начинает моргать или у него подергивается угол рта.

«У родителей спрашиваешь, какова динамика этих симптомов в течение года, – они отвечают, что все начинается к концу учебной четверти. Или объясняют, что симптомы появляются вновь, когда начинается учебный год», – заметила специалист.

Повышенная нагрузка в первую очередь сказывается на качестве жизни ребенка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Врач вспомнила, что совсем недавно к ним в больницу попала девочка – ее привезли на скорой помощи. У нее формально ничего не болело – не было головной боли, тика, но ребенок плакал и не мог остановиться. Оказалось, что у нее есть проблемы с определенным предметом, на этом уроке все и случилось. Школа вызвала скорую помощь, прибежала мама, ребенка привезли к нам. Девочка учится в девятом классе, с начала учебного года детей начали пугать ОГЭ – далеко не у каждого ребенка нервная система и психика готовы к тому, чтобы выслушивать такие страшилки в течение девяти месяцев ежедневно. Невролог подчеркнула, что детей, которые не выдерживают давления, немало.

Психолог добавила – очень важно, чтобы родители имели доверительные отношения со своими детьми. Если ребенок будет знать, что мама и папа его поддержат, то он с проблемами в первую очередь пойдет к родителям, а не будет искать поддержку и помощь на стороне.

«Если доверительные отношения есть, то ребенок о перегрузках в учебе сможет сказать сам. Если доверия нет, то перегруз можно заметить по общему истощению ребенка. Он становится очень вялым, ему постоянно хочется спать, он может засыпать на уроках, аппетит пропадает. Эти симптомы необязательно будут связаны со школьной нагрузкой, но на них точно следует обратить внимание – подумать, что за ними стоит», – подчеркнула Динара Каримуллина.

Сколько кружков и секций можно посещать ребенку?

Многие родители уверены, что дети должны развиваться всесторонне. Порой ребята посещают по несколько секций и кружков. Специалисты в области ментального здоровья уверены, что занятия полезны, если ребенок этим увлечен.

Специалисты в области ментального здоровья уверены, что занятия полезны, если ребенок этим увлечен Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кружок кружком, но когда речь идет о музыкальной, художественной или спортивной школе, то там занятия не два раза в неделю, а почти ежедневно. Но если ребенок туда идет с удовольствием, как ни парадоксально, у него там никаких проблем не возникает. У нас неоднократно бывали ситуации, когда ребенок обращается с головной болью, потом идет рисовать или играть, у него все сказочным образом прекращается. И таких историй у нас очень и очень много. И здесь нужно смотреть не формально на то, сколько часов в неделю ребенок занимается, а на то, как он вытягивает нагрузку. Кому-то обычной школы более чем достаточно, а кто-то совершенно спокойно занят целый день, и ему это в радость. Здесь очень важно родителям держать руку на пульсе, не перегрузить. Если чувствуете, что подустал, дайте ребенку отдохнуть», – уверена невролог.

Медицинский психолог подчеркнула: родители должны быть внимательными, прислушиваться к детям, наблюдать и оценивать их объективные возможности. И ни в коем случае не воплощать в жизнь с помощью своих чад свои нереализованные мечты. Нередко родители очень хотят, чтобы ребенок учился в «элитной» школе, например с языковым уклоном.

«Если ребенок сам проявляет инициативу, ему интересно, он справляется со всем учебным материалом, тогда почему бы нет. Но если родители хотят, но видят, что ребенок не справляется, и продолжают на него давить, возникает вопрос – ребенку-то это потом надо будет? Даже если он с горем пополам окончит такую школу, какие воспоминания у него останутся? О том, что он ненавидел это учебное заведение, что его заставили туда идти? Он не захочет заниматься, развиваться и какое-то другое образование получать, потому что учеба у него будет ассоциироваться с мучением. Это точно не самая лучшая стратегия», – подчеркнула медпсихолог РКПБ.

Динара Каримуллина отмечает, что родителям ни в коем случае нельзя воплощать в жизнь с помощью своих чад свои нереализованные мечты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как сделать так, чтобы ребенок не переутомлялся?

Эксперты по просьбе «Татар-информа» дали советы родителям, как максимально снизить риски перегрузок.

«Во-первых, ребенок должен высыпаться. Во-вторых, должен соблюдать режим питания. Сколько к нам в больницу привозят на скорой детей ближе к четырем – половине пятого, а они просто голодные! Мы их здесь кормим, если есть возможность, горячий сладкий чай даем. Ребенок счастливый от нас уходит без головокружения, без головной боли, без плаксивости», – заметила Резеда Шигабутдинова.

Она добавила – важно учитывать биологический ритм ребенка: кто-то лучше встает в 6 утра, кто-то – в 7. Безусловно, со школьным расписанием не поспоришь, надо быть на уроках в 8 утра.

«Но надо ложиться так, чтобы мелатонин успел выработаться, а это до десяти ночи, в крайнем случае – до одиннадцати, если ребенок старшего возраста. И самое главное, нужно любить своего ребенка. Это то, что могут дать любая мать и любой отец», – подчеркнула врач.

Кроме того, невролог заметила, что сейчас дети почти не бывают на свежем воздухе.

«Человеку нужно гулять обязательно! Доступ к свежему воздуху должен быть всегда, за исключением, например, острого периода ОРВИ. Ребенку свежий воздух нужен обязательно. А сейчас что? Во-первых, гулять некогда, потому что у всех после уроков большое количество дополнительных занятий, которые не совпадают. Во-вторых, нет компании – в одиночку ребенок гулять не пойдет, особенно в подростковый период, – это же компанейское время. У одного с 5 до 6 репетитор, у другого – с 6 до 7 секция, потом мама сказала покушать, а потом уже темно и поздно», – заметила врач.

Ребенку свежий воздух нужен обязательно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Психолог посоветовала постараться понять своих детей – прислушиваться к ним, быть более лояльными, постараться разобраться, что ребенок хочет.

«Если он говорит, что не хочет учиться или хочет учиться, нужно понимать причины такого его поведения. Общаться с ним, не отмахиваться от него, не говорить, мол, ты все это сам должен решить или учителя должны это сделать. Учителя, конечно, важные персонажи, но воспитывать детей они точно не должны. Это должно происходить дома, в семье, потом ребенок приходит с этим багажом в школу», – отметила Динара Каримуллина.

В формировании здоровой психики от родителей, конечно, зависит многое, но не все. Важны и учителя, и другие дети, и то, в какую среду ребенок попадает. Но родитель должен быть со своим ребенком всегда, поддерживать его в любой ситуации.

«Если возникают какие-то спорные моменты, разрешать их надо либо с родителями этих детей, либо с учителями. Но всегда нужно оставаться на стороне своего ребенка. Он должен понимать, что у него есть поддержка со стороны родителей. Как бы мы ни хотели защитить своих детей от сложностей, не получится. Жизнь такова, что в процессе мы получаем определенные травмы, сталкиваемся с трудностями, но это нам необходимо. Чтобы вести потом относительно здоровую взрослую жизнь», – заключила эксперт.