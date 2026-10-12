Нерожавшие в группе риска: началась неделя борьбы с раком молочной железы

12 октября стартовала неделя борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщает Минздрав Татарстана. Реализуя нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», врачи призывают женщин соблюдать профилактические меры: отказаться от курения и алкоголя, следить за весом и больше двигаться.

«Доказано: у женщин с ежедневной физической нагрузкой хотя бы 30 минут риск рака молочной железы значительно ниже, чем при малоподвижном образе жизни», – уверяют в минздраве.

Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. В группе риска — нерожавшие женщины, те, кто долго принимал эстроген, у кого рано начались менструации или поздно наступила менопауза. Также влияют лишний вес, вредные привычки, гинекологические заболевания и травмы груди.

Каждой женщине раз в месяц нужно проводить самообследование молочных желез – после менструации или в выбранный день при менопаузе. После 40 лет следует раз в два года проходить маммографию.