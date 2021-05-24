«Свободные тарифы и длинные сети»: какие новшества ждет рынок ЖКХ Татарстана

Новые критерии для теплосетевиков

На совещании в Сочи ФАС России поставил регионам задачу обеспечить приток долгосрочных инвестиций в коммунальную сферу, чтобы не допустить значительного роста коммунальных платежей. При этом важно получить технологический и экономический эффект.

В своем выступлении на дискуссионной площадке в Казани зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина заявила, что в Татарстане уже реализуются инвестиционные проекты в сфере ЖКХ.

«У нас обязательно должен быть от них эффект. Важен контроль исполнения инвестиционных программ посредством стандартов раскрытия. Сейчас они раскрываются кратко, и, к сожалению, потребители и ресурсоснабжающие организации, заинтересованные министерства и ведомства, исходя из действующих стандартов раскрытия, не видят полной картины реализации данных инвестиционных проектов», — сообщила Хабибуллина.

Участники встречи обсудили две важные законодательные инициативы. Первая заключается во внедрении критериев для теплосетевых и транзитных организаций водоснабжения и водоотведения. Дело в том, что на рынке есть ресурсоснабжающие, транзитные и теплосетевые организации, которые в городах и районах взяли небольшие участки коммунальных сетей в 200 метров, ради коммерческой выгоды.

«Собрали их (сети, — прим. Т-и) и хотят получать тариф за то, что стоки, вода или тепло проходят по их трубам. Хотят получать с этого финансовые средства и при этом никуда их не направлять — ни на реконструкцию, ни на модернизацию. Что хотим сделать мы? Чтобы те организации, которые имеют возможность приобрести эту сеть, ее эксплуатировать и модернизировать, внедрили ряд критериев», — пояснила Хабибуллина.

В сфере водоснабжения и водоотведения Казани работают более 20 организаций, которые эксплуатируют небольшие участки сетей. Число таких организаций растет.

«Конечный тариф мы не увеличиваем. Идет отвлечение средств, которые должны быть направлены на инвестиции и капремонт, на иные мероприятия, которые важны гарантирующему поставщику. Тем не менее он вынужден оплачивать финансовые средства данным транзитным организациям. Такая же проблема и в теплосетевых организациях», — отметила эксперт Госкомитета РТ по тарифам на совещании.

Первый критерий заключается в том, чтобы у организации обязательно был необходимый километраж. Госкомитет РТ по тарифам разработал значения километража в зависимости от численности людей, проживающих в муниципальных образованиях. Казань — город-миллионник, далее идут Набережные Челны — 500 тыс. жителей, малые города и сельские поселения.

«Сеть должна быть неразрывной, а не какие-то там кусочки в 10 или 200 метров. Это, например, 10 км неразрывной сети тепловой энергии или 10 км неразрывной сети водоснабжения для Казани, для Набережных Челнов определен критерий в 5 км, для малых городов — 3 км, а для сельской местности — 1 км. На сетях обязательно наличие приборов учета и аварийной бригады для устранения аварий», — добавила спикер.

Еще одно обязательное направление — амортизация, вложение средств в реконструкцию и модернизацию сетей. Бесхозные сети перейдут на баланс муниципалитетов и далее будут переданы в единую теплоснабжающую организацию либо гарантирующему поставщику в сфере водоснабжения и водоотведения — МУП «Водоканал», «Казэнерго» или «Татэнерго».

Пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Тарифы по соглашению сторон

Вторая инициатива заключается в дерегулировании водоснабжения и водоотведения. То есть когда поставщики коммунальных услуг и предприятия заключают цены по соглашению сторон, но при этом попадают под антимонопольный контроль. В части теплоснабжения предприятий дерегулирование уже введено.

«То же самое мы хотим сделать в водоснабжении. Почему? У нас есть крупные заводы, которые в основном этот ресурс потребляют на свои нужды, практически на уровне 98%. Так исторически сложилось, что к их сетям подключен некий индивидуальный предприниматель либо некая промышленная организация и они вынуждены вести учет, соблюдать стандарты раскрытия, полный комплект контролирующих мер. Это трудоемко и для них, и для нас. К примеру, «Казаньоргсинтез» регулирует от 6 до 8 услуг. Мы хотим, чтобы они перешли на тарифы по соглашению сторон, чтобы снять лишнюю нагрузку», — отметила спикер.

Такое законодательное новшество, если оно будет принято, затронет «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», завод имени Серго и другие. Экономически обоснованный тариф при этом останется, но предприятия будут вправе его индексировать. Разработанные критерии для теплосетевых организаций направят на согласование в Минстрой РФ. Вторая инициатива, касающаяся регуляторных процессов, будет также направлена в центральный аппарат на обсуждение.

Пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Банкрот получил доход в 93 миллиона

Замдиректора по реализации тепловой энергии АО «Татэнерго» Ирина Запольская рассказала, почему государственный регулятор решил разработать критерии для организаций тепло- и водоснабжения.

«В 2017 году по предложению «Татэнерго» депутатом Госдумы РФ Александром Сидякиным была вынесена законодательная инициатива о наделении полномочий Правительства РФ установливать соответствующие критерии. В течение двух лет законопроект был принят. В 2020 году он вступил в силу, и сейчас мы обсуждаем критерии, которые необходимо установить», — сказала она.

Главная задача проводимых преобразований заключается в повышении качества водоснабжения и оптимизации расходов теплоснабжающих организаций. В последнее время растет число смежных теплосетевых организаций. В законодательстве нет понятия смежной теплосетевой организации, и формально ею может стать любая организация, владеющая сетью протяженностью до одного метра.

«Множество теплоснабжающих организаций приводит к лоскутности инфраструктуры. Отсутствует единая техническая политика, ответственность за надлежащее обслуживание и эксплуатацию тепловых сетей», — сказала она.

В качестве примера Ирина Запольская привела деятельность ООО «Савиново», которое в 2009 году обслуживало 75-й и 59-й кварталы Ново-Савиновского района Казани. Организация владела сетью на правах аренды у застройщика и в течение десяти лет получала тариф. Прибыль за все это время составила 93 млн рублей.

«В конечном счете в 2017 году они обанкротились, и в соответствии с решением исполкома данные сети были переданы на эксплуатацию «Татэнерго». Сети были в крайне плохом состоянии. На сетях были возведены объекты, в том числе детские площадки. На приведение всего этого хозяйства в надлежащий вид компания затратила порядка 95 млн рублей», — отметила Запольская.

Спикер также заострила внимание на «вымывании денежных средств из тарифа у единых теплоснабжающих организаций». Так, за 10 лет компания «Татэнерго» выплатит более 2,5 млрд рублей на услуги по передаче тепловой энергии, хотя могла бы на эти средства построить порядка 100 км сетей и новые котельные.

Архив «Татар-информ»

На реализацию инвестпроектов за год направят 16,5 млрд рублей

В заключение совещания было отмечено, что в республике в 2021 году реализуется 29 инвестиционных проектов во всех сферах регулирования Госкомитета РТ по тарифам с общим объемом финансирования 16,5 млрд рублей.

«В республике три основных ведомства отвечают за инвестиционные программы. Минпромторг РТ отвечает за сферу электроэнергетики, Минстрой РТ утверждает программы в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обращения с ТКО. Госкомитет РТ по тарифам является ответственным в сфере тепловой энергии», — сказала Лариса Хабибуллина.

Также было отмечено, что МУП «Водоканал» реализует большую инвестпрограмму. Линия термомеханической обработки илового осадка, построенная по немецкой технологии, в апреле была официально представлена и сейчас готовится к запуску на биологических очистных сооружениях Казани.

«Готовится новый инвестиционный проект, он будет реализовываться за счет нормативной прибыли. Далее мы будем его оценивать, направлять предложения в ФАС», — отметила замруководителя Госкомитета РТ по тарифам.

Отметим, что на недавнем совещании в Кабмине РТ по итогам работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Татарстана в прошедший отопительный период Президентом РТ была поставлена задача Госкомитету РТ по тарифам. Рустам Минниханов рекомендовал проанализировать эффективность выполнения инвестпрограмм в регионе.

Пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам