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«Неразрывная связь»: в Нижнекамске прошел фестиваль «Дружба народов на все времена»
В Нижнекамске прошел фестиваль «Дружба народов на все времена», посвященный Дню народного единства и завершению Года национальных культур и традиций.
В фойе Дома народного творчества были представлены куклы в национальных костюмах, книжная инсталляция национальной литературы, выставка картин художника Ильдуса Муртазина.
Больше о жизни и традициях культурных объединений Нижнекамска можно было узнать благодаря информационным стендам.
«В этот праздничный день особенно ощущается неразрывная связь народов. Друзья! Мы живем с вами в одном из самых уютных, гостеприимных городов Татарстана, в котором на протяжении многих лет утвердилась модель „дружбы между народами“», — произнесли ведущие со сцены, приветствуя зрителей.
Концертная программа началась с приветственных слов мэра Нижнекамска Рамиля Муллина и директора Дома дружбы народов РТ Тимура Кадырова.
«Мы любим дружить, улыбаться друг другу, радоваться, — сказал глава муниципального образования. — Мы живем в прекрасной стране, республике, городе. Когда Нижнекамск начал строиться, сюда приехали 30 национальностей, а сегодня — 72! Мы являемся примером того, что такое количество разных национальностей могут мирно жить и радоваться».
Тимур Кадыров поздравил нижнекамцев от имени Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.
«У нас в республике в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, и это большая системная работа, которая ведется в республике. Руководство оказывает большое внимание сохранению межнационального мира и согласия», — сказал директор Дома дружбы народов РТ.
Затем состоялась церемония награждения.
Почетными грамотами Ассамблеи народов Татарстана были отмечены главы автономии азербайджанцев города Нижнекамска Алиаббас Алиев и автономии армян Гурген Манукян, художественный руководитель Дома дружбы народов Нижнекамского района Татьяна Мелешина, руководитель народного чувашского фольклорного ансамбля «Шанкарав» Татьяна Носевич и многие другие.
Праздник продолжился выступлениями 15 национальных обществ: одни исполняли песни и танцы, другие показывали традиционные обряды.
Финальным стало выступление вокальной группы и балета ансамбля песни и танца «Нардуган» с песней «Мин яратам сине, Татарстан!».
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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