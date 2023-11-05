«Неразрывная связь»: в Нижнекамске прошел фестиваль «Дружба народов на все времена»

В Нижнекамске прошел фестиваль «Дружба народов на все времена», посвященный Дню народного единства и завершению Года национальных культур и традиций.

В фойе Дома народного творчества были представлены куклы в национальных костюмах, книжная инсталляция национальной литературы, выставка картин художника Ильдуса Муртазина.

Больше о жизни и традициях культурных объединений Нижнекамска можно было узнать благодаря информационным стендам.

«В этот праздничный день особенно ощущается неразрывная связь народов. Друзья! Мы живем с вами в одном из самых уютных, гостеприимных городов Татарстана, в котором на протяжении многих лет утвердилась модель „дружбы между народами“», — произнесли ведущие со сцены, приветствуя зрителей.

Концертная программа началась с приветственных слов мэра Нижнекамска Рамиля Муллина и директора Дома дружбы народов РТ Тимура Кадырова.

«Мы любим дружить, улыбаться друг другу, радоваться, — сказал глава муниципального образования. — Мы живем в прекрасной стране, республике, городе. Когда Нижнекамск начал строиться, сюда приехали 30 национальностей, а сегодня — 72! Мы являемся примером того, что такое количество разных национальностей могут мирно жить и радоваться».

Тимур Кадыров поздравил нижнекамцев от имени Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

«У нас в республике в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, и это большая системная работа, которая ведется в республике. Руководство оказывает большое внимание сохранению межнационального мира и согласия», — сказал директор Дома дружбы народов РТ.

Затем состоялась церемония награждения.

Почетными грамотами Ассамблеи народов Татарстана были отмечены главы автономии азербайджанцев города Нижнекамска Алиаббас Алиев и автономии армян Гурген Манукян, художественный руководитель Дома дружбы народов Нижнекамского района Татьяна Мелешина, руководитель народного чувашского фольклорного ансамбля «Шанкарав» Татьяна Носевич и многие другие.

Праздник продолжился выступлениями 15 национальных обществ: одни исполняли песни и танцы, другие показывали традиционные обряды.

Финальным стало выступление вокальной группы и балета ансамбля песни и танца «Нардуган» с песней «Мин яратам сине, Татарстан!».

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.



Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».