Неравнодушные профессионалы: команда управленческого резерва Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ежегодно формируется двадцатка наиболее талантливых управленцев

Кадровый резерв Раиса Республики Татарстан – проект, направленный на развитие управленческого потенциала республики. С 2014 года происходит отбор перспективных управленцев со всего Татарстана. Попасть в резерв могут и жители других регионов страны, такие случаи тоже есть. Согласно правилам конкурса, участники должны представить характеристику, в которой указываются успешно реализованные проекты и иные достижения. Эта рекомендация подтверждается подписью руководителей, занимающих государственные и муниципальные должности, а также иных уполномоченных лиц.

«Республика ставит перед собой всегда большие задачи. Необходимы кадры, готовые эффективно развивать экономику, социальную сферу. Рустам Нургалиевич Минниханов поручил разработать механизм формирования пула молодых управленцев для замещения руководящих должностей. Ежегодно по утвержденной методике мы отбираем двадцатку резервистов, которая проходит специальную подготовку. На конкурс заявляется большое число специалистов из органов власти, предприятий и организаций. Популярность резерва объясняется востребованностью его участников, а также качественным управленческим образованием, которое они получают в течение года», – рассказал руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Наставниками резервистов выступает высшее руководство республики: Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – руководитель Аппарата Кабинета Министров Шамиль Гафаров и другие высокопоставленные руководители.

Для попадания в проект кандидаты проходят серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Анализируется трудовая биография кандидатов, их профессионально-личностные возможности. Оцениваются знание законодательства, уровень интеллектуального развития, а также управленческие навыки. В качестве одного из финальных испытаний выступает процедура ассессмент-центра: кандидаты под наблюдением экспертов решают различные смоделированные управленческие ситуации. Заданиями в том числе являются реальные, возникающие в работе муниципальных образований проблемы. Экспертизу выполнения таких задач проводят непосредственно руководители муниципалитетов.

Сформированный состав резерва представляется Раису Республики Татарстан, который знакомится с каждым лично. После этого они проходят специализированную программу подготовки, предусматривающую также стажировки в организациях и на предприятиях, в органах государственной власти или муниципалитетах республики.

«Учитывая, что требования к управленцам с каждым годом возрастают, программы обучения ежегодно дорабатываются и строятся таким образом, чтобы слушатели получали актуальные знания, в соответствии с текущими трендами в сфере менеджмента и госуправления. Комплексное повышение квалификации резервисты традиционно проходят в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. Обязательно приглашаем к сотрудничеству и все ведущие вузы страны», – подчеркнул Александр Белов, руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан.

Многие выпускники школы резерва сегодня являются руководителями органов местного самоуправления, возглавляют органы государственной власти. Для некоторых открылись новые карьерные перспективы в образовательных, научных, общественных организациях, а также в реальном секторе экономики.

Поиск кандидатов в резерв синхронизирован с конкурсом «Лидеры России». «Финалисты и победители федерального конкурса автоматически приглашаются в наш кадровый резерв. Для нас это прекрасная возможность увидеть новых людей, которые прошли серьезное сито отбора на площадках РСВ», – говорит Александр Белов.

Кроме кадровых назначений эффективность резерва оценивается и по реализуемым проектам, которые в конце годовой программы обучения рассматриваются Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым с участием членов Правительства Республики Татарстан.

Своими впечатлениями от участия в проекте с «Татар-информом» поделились выпускники-резервисты разных лет.

«Нас обучали лучшие»

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев – выпускник первой группы Кадрового резерва, прошедший обучение в 2014 году.

«Был большой отбор, несколько сотен человек из разных районов. После всех оценочных процедур была отобрана первая двадцатка, в которую вошли такие известные люди, как тогда еще заместитель министра экономики Татарстана, а сейчас Глава республики Мордовия Артем Здунов, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, которая в то время была заместителем руководителя исполкома Казани по социальным вопросам», – рассказал Радмир Беляев.

«Это был очень полезный курс, нас обучали лучшие бизнес-тренеры федерального уровня командообразованию, лидерским качествам, умению противостоять стрессовым ситуациям, быть эффективными руководителями», – добавил Беляев.

По словам собеседника «Татар-информа», участие в проекте сыграло серьезную роль в его дальнейшей карьере.

«Работать в команде Раиса Татарстана – здорово. Мне приятно работать с людьми, на благо развития Татарстана. Именно тогда пришло полное понимание значимости той трудовой деятельности, которую сейчас исполняю», – заметил глава Менделеевского района Татарстана.

На Кадровом резерве Беляев представил групповой проект, связанный с туристическим развитием Спасского района и Болгара. На тот момент город не имел развитой туристической инфраструктуры.

«Мы предложили строительство отеля, создание верблюжьей фермы и туристического маршрута, которые сейчас успешно работают. Все, что планировала наша группа, уже реализовано. Это была общая командная работа», – подчеркнул Беляев.

На проекте резервист впервые побывал в кабинете у Рустама Минниханова. «Рустам Нургалиевич дал мне напутствие, сказал, что меня ждет большое будущее, если стараться, стремиться, получать знания. Его слова стали для меня пророческими. Если ответственно относиться к делу, можно реализовать себя в команде Раиса республики», – подчеркнул Беляев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Кадровый резерв – серьезная строка любого резюме»

Директор Историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов пришел на проект в 2018 году, он тогда занимал должность мэра Деревни Универсиады.

«Проект был мегаинтересным. Было понятно, что республика уделяет кадрам большое внимание. Программа обучения была модульной. На встречах в Казани были интересные спикеры и важные темы. Был выездной модуль в Москву, складывался живой диалог с людьми, добившимися успеха в различных сферах – от бизнеса до госуправления», – сообщил Рахимов.

По его словам, отдельная история проекта – нетворкинг. Он вместе с другими резервистами объединился с финалистами конкурса «Лидеры России». «Это были суперкрутые ребята! Опыт оказался полезным, дал некий взгляд на себя со стороны. Нетворкинг создает профессиональные связи внутри республики, потому что так или иначе с той группой людей, с которой учился, и с более поздними волнами я сталкивался по работе. Будучи знакомым с ними, мне было легче решить те или иные вопросы. Это приводит к более эффективной работе на государственном и муниципальном управлении», – пояснил Рахимов.

Спикер считает, что Кадровый резерв учит молодых управленцев решать поставленные задачи быстрее и эффективнее. Для участников проекта организуются встречи разного формата, что позволяет поддерживать контакты, видеть векторы развития республики и понимать, как каждый из «резервистов» может быть полезным в решении тех или иных вопросов.

«Строка о вхождении в состав Кадрового резерва Раиса Республики Татарстан – серьезная строка в любом резюме. В этом есть бренд, знак качества», – подчеркнул он.

Искусственный интеллект внедряется в муниципальное управление

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов пришел на проект в 2022 году. В то время работал в должности председателя Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани. Участие в «резерве» стало важным опытом, который позволил ему взглянуть на карьеру по-новому.

«Я ставил перед собой задачу попасть в Кадровый резерв, это было нелегко: несколько уровней отбора, сильные конкуренты. Видеть себя в итоговом списке было большой гордостью», – отметил Салихов.

По его словам, каждый модуль программы профессионального развития резервистов открывал новые знания. «Учеба расширяет кругозор, мотивирует. Я быстро перенял практики и советы из обучения и попытался их применить, работая руководителем спорткомитета Казани. Думаю, что руководство города увидело и оценило это», – говорит Альберт Салихов.

Во время участия в «резерве» он сначала разработал проект, связанный со спортом, но потом решил поменять тематику.

«Родилась идея усовершенствования системы уборки снега с помощью искусственного интеллекта. За счет оптимизации и выстраивания маршрутов уборки мы получим экономию бензина, времени, дорожных реагентов и износа техники. Однако наша главная задача – не экономия, а быстрая и качественная уборка дорог и тротуаров и как результат – довольные горожане и туристы», – пояснил собеседник «Татар-информа».

Следует отметить, что школу резерва в 2022 году вместе с Альбертом Салиховым прошли также будущие руководители исполкомов Лаишевского, Пестречинского и Алькеевского районов.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Участие в проекте стало трамплином в новую жизнь»

Сооснователь проекта Eco.KazanExpress Айрат Сунгатуллин стал участником Кадрового резерва в 2018 году. Тогда он был координатором Совета по предпринимательству при Президенте РТ, трудился в команде Уполномоченного по защите прав предпринимателей Татарстана.

«Для меня это было серьезным шагом в новую жизнь. Кадровый резерв помог во всем, начиная от управленческих методик и заканчивая психологической выдержкой. Участие в проекте стало трамплином в новую жизнь», – говорит Сунгатуллин.

На Кадровом резерве он представил проект, который реализует и по сей день. «Это платформа, где каждый фермер Татарстана – производитель продуктов питания может разместить свою продукцию и выйти на новые рынки сбыта по России», – отметил резервист.

Он считает, что Кадровый резерв – одна из самых сильных программ. Проект – прекрасная возможность для каждого татарстанца выйти на новый уровень, пересмотреть свои взгляды и, возможно, открыть новые горизонты развития.

Участники резерва делают добрые дела

Проекты резервистов направлены не только на социально-экономическое развитие республики, но и на помощь конкретным людям. Зачастую для этих целей они объединяются в команды, в том числе с участниками резерва предыдущих лет.

Директор ООО «Анком Рус» Айрат Султанов – выпускник «резерва» 2023 года и суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России». Во время участия в проекте он провел благотворительную акцию – приобрел на собственные средства новогодние подарки детям из Менделеевского района, чьи отцы мобилизованы.

По словам Айрата, активное содействие в реализации его идеи принял глава района Радмир Беляев.

«Мероприятие провели совместно с районной администрацией. Я купил ребятам 170 сладких подарков и вручил их, а администрация организовала праздничное представление с участием артистов», – сообщил Султанов.

Директор АНО «Центр социальной адаптации «Благодарю» Гульнара Галиахметова в рамках программы подготовки резерва разработала проект «Сопровождаемое проживание для людей с ментальными нарушениями».

«Меня всегда интересовала работа с людьми с инвалидностью. После учебы устроилась в детский дом-интернат для умственно отсталых детей в Дербышках, проработала там более 12 лет, прошла путь от социального работника до директора», – сообщила она.

Спикер отметила, что молодые люди с умственной отсталостью после совершеннолетия поступают во взрослый психоневрологический интернат, где проживают всю жизнь. Однако во всем мире сейчас активно развивается такое направление, как дома сопровождаемого проживания.

«Есть большой спрос на такой проект от родителей молодых людей с ментальными нарушениями. Благодаря проекту ребята понимают, что нужны обществу и могут реализовать себя. Наши молодые люди трудоустроены, работают в сфере обслуживания, зарабатывают деньги и учатся их тратить», – отметила Галиахметова.

Таким образом, молодые люди с ментальными нарушениями обретают самостоятельность. Рустам Минниханов поддержал проект, который сейчас успешно развивается. Он лично побывал в специально оборудованной квартире, где живут молодые люди. Раис Татарстана сделал подарок – передал для сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями жилой дом.

Первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина во время обучения в Кадровом резерве вместе с другими участниками потока реализовала инициативу по оказанию помощи семье погорельцев.

«В октябре 2021 года случилось ЧП в Набережных Челнах – произошел взрыв газа. Пострадали мальчики 12 и 17 лет, семья лишилась квартиры. Мы создали инициативную группу, собрали деньги и купили им все необходимое. Сейчас у этой семьи все хорошо, в квартире сделан ремонт», – рассказала Мустафина.

Резервистка считает, что проект объединяет не только успешных управленцев со всей республики, но и людей, которые неравнодушны к чужим проблемам.

Отбор в Кадровый резерв проводится ежегодно по поручению Раиса Республики Татарстан. К участию в конкурсе приглашаются люди, обладающие управленческим опытом, развитыми компетенциями и желающие внести свой вклад в развитие Татарстана. После успешного прохождения конкурса участники смогут реализовать проекты, войти в команду лучших управленцев, получить консультации от наставников из числа высшего руководства республики, обучиться по специализированной программе у лучших экспертов регионального и федерального уровня.

Поэтому если вы чувствуете в себе управленческий потенциал, имеете солидное портфолио успешных проектов и стремитесь реализовать накопленные знания и умения во благо страны и республики, следите за сообщениями о проведении отбора на сайте gossluzhba.tatarstan.ru и смело заявляйтесь!