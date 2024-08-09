Неравнодушные казанцы спасли краснокнижного козодоя с перебитым крылом

Необычную птицу, которая не могла, улететь обнаружили на стройке одного из жилых комплексов неравнодушные жители Казани. Полагая, что птица получила травму, они обратились за помощью к специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При осмотре выяснилось, что пернатым гостем оказался краснокнижный обыкновенный козодой с подбитым крылом. У птицы было повреждено крыло. В настоящее время козодой находится под наблюдением специалистов в реабилитационном центре в Зеленодольском районе, где он восстанавливает силы. Как только его состояние улучшится, его планируют выпустить обратно в дикую природу.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

Козодой – ночная птица, предпочитающая вести активный образ жизни в сумерках. Она немного крупнее дрозда, с большим клювом и ртом. Основу ее рациона составляют насекомые, которых она ловит в полете. За последние десять лет эта птица была замечена на территории Татарстана в таких районах, как Азнакаевский, Алькеевский, Альметьевский, Бавлинский, Балтасинский, Высокогорский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Рыбно-Слободской, а также в пределах Казани.