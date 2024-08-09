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Неравнодушные казанцы спасли краснокнижного козодоя с перебитым крылом
Необычную птицу, которая не могла, улететь обнаружили на стройке одного из жилых комплексов неравнодушные жители Казани. Полагая, что птица получила травму, они обратились за помощью к специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При осмотре выяснилось, что пернатым гостем оказался краснокнижный обыкновенный козодой с подбитым крылом. У птицы было повреждено крыло. В настоящее время козодой находится под наблюдением специалистов в реабилитационном центре в Зеленодольском районе, где он восстанавливает силы. Как только его состояние улучшится, его планируют выпустить обратно в дикую природу.
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