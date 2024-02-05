Нерасчищенные дороги и ошибки в надписях попали в топ жалоб бугульминцев

Больше всего жителей Бугульмы волнуют благоустройство территорий, качество дорог и содержание их зимой, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вывоз мусора, ошибки в названиях и надписях. За 2023 год в систему «Народный контроль» от бугульминцев поступило более 3 тыс. обращений. Информацию о результатах работы за прошлый год раскрыл на деловом понедельнике руководитель исполкома Бугульмы Михаил Конков.

По его словам, с каждым годом республиканская информационная система «Народный контроль» пользуется всё большей популярностью у жителей Бугульминского района и доказывает свою эффективность.

В минувшем году в систему «Народный контроль» поступило свыше 3 тыс. уведомлений. Это на 20% больше, чем в 2022-м. Положительно решена 2521 жалоба. Остальные или находятся в работе, или по ним был дан мотивированный отказ.

«В 2023 году активными пользователями системы направлено 67 уведомлений, связанных с ошибками в названиях и надписях. На сегодняшний день все они решены. С начала 2024 года мы получили 216 заявок от жителей по содержанию улично-дорожной сети в зимний период», — подчеркнул Михаил Конков.

При формировании республиканских программ, в том числе дорожных работ, обязательно учитываются заявки граждан, поступившие в государственную систему.

«„Народный контроль“ — это один из эффективных инструментов обратной связи с нашими жителями. Нам важно держать руку на пульсе, слышать и решать те проблемы, которые волнуют бугульминцев. Благодаря этой работе мы знаем болевые точки и может системно подходить к решению городских проблем», — подытожил глава района Линар Закиров.