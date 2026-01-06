Неработающим пенсионерам разъяснили порядок социальной доплаты к пенсии

Неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, устанавливается социальная доплата. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до уровня ПМП», – отметил эксперт.

Он пояснил, что при расчете прожиточного минимума пенсионера учитываются пенсии, выплаты пенсионных накоплений, дополнительное социальное обеспечение и ежемесячные денежные выплаты, включая стоимость набора социальных услуг.

Также в расчет входят другие меры социальной поддержки, установленные регионами в денежной форме. Разовые выплаты и помощь в натуральном виде при этом не учитываются.

По данным эксперта, в следующем году прожиточный минимум пенсионера в России составит 16 288 рублей.