Неработающий топ-6 и потерянные новички. Почему «Ак Барс» дрогнул в матче с «Магниткой»

Сегодняшняя игра «Ак Барса» в Магнитогорске оставила черно-белое впечатление. Провальный старт и потерянность новичков и лидеров команды контрастировали со спасением в дальнейшем и классным включением ролевиков и молодежи. Матч не обернулся катастрофой, но подтвердил моменты, которые вызывали беспокойство летом. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» провалил начало, но не оставил впечатления безнадежности

Самой настоящей катастрофой обернулся первый период сезона 2025/26 для команды Анвара Гатиятулина. В основном на льду творили и созидали игроки «Металлурга». Казанцы же лишь пытались отбиться, даже не понимая, что происходит.

Как итог: удручающие 2 минуты 11 секунд в атаке и 4 броска по воротам у казанцев за первый период. Уже тогда закрадывалось предательское опасение, что если так будет продолжаться и далее, судьба Гатиятулина в Казани может решиться быстро. После матча наставник «Ак Барса» отметил, что провальная первая двадцатиминутка – вопрос эмоций. Команда перегорела.

«Первый матч – это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играл дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 2:3. Достаточно созидали, но результат определили вратари», - рассуждал Гатиятулин на пресс-конференции.

В перерыве команда явно выслушала несколько ласковых в раздевалке и на лед вышла другой. Пусть и пропустили быструю вторую шайбу, но рисунок игры уже тогда был разительно иной. И если в начале встречи «Магнитка» буквально возила казанцев по льду, а порой казалось, что сошлись команды из разных лиг, то в концовке «Ак Барс» был ближе к тому, чтобы вырвать победу, чем хозяева льда.

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня не был безнадежен, даже с учетом проблем у целого ряда игроков – новички все еще чувствуют себя не в своей тарелке, а Артем Галимов разучился забрасывать примерно с прошлого плей-офф. Набранное очко «Ак Барса» – закономерный итог, но на большее казанцы просто не наиграли. Стартовый провал предрешил игру.

«Очень медленно начали, совсем не так, как хотели. Хороший урок для нас, двигаемся дальше. Нельзя так медленно начинать, нужно поменьше удаляться и быть более ответственными», - объяснял после игры Митчелл Миллер.

35-летний Фисенко – лучший в «Ак Барсе». Что с другими новичками?

И тем не менее, вопросы к игрокам после этого матча остались серьезные. Пусть и не ко всем.

Когда в начале второй двадцатиминутки казалось, что в этой игре все предельно понятно, на авансцену вышел Михаил Фисенко, на пару с Артуром Бровкиным организовавший гол в меньшинстве. Артур обокрал Сергея Толчинского у борта, убежал в контратаку и отдал поперек на Фисенко, который в касание переправил над щитком вратаря в сетку.

В межсезонье Михаил уже стал лучшим снайпером «Ак Барса» с четырьмя заброшенными шайбами. Он же и открыл счет голам казанцев уже в официальном сезоне. Отсюда возникает вполне резонный вопрос: как так получилось, что лучшим новичком клуба является 35-летний игрок, который чуть ли не готовился завершать карьеру на фоне бизнеса и прочей активности вне хоккея?

Уайатт Калинюк за все межсезонье запомнился несколькими серьезными ошибками и не слишком надежной игрой на своем пятаке. Звено Брэндона Биро с Григорием Денисенко выглядело абсолютно потерянным на старте игры, но даже и после выравнивания картинки матча большого КПД «Ак Барсу» не принесло. Опустим комичные попытки Дмитрия Яшкина (действовавшего вместе с новичками) выпросить у судей удаление соперника нелепыми кульбитами на лед, а вот то, как вошли в игру Брэндон и Григорий, стоит отдельного упоминания. Да и что говорить, если в атаке с шайбой чаще можно было увидеть Миллера, чем Денисенко. Да, во втором периоде Григорий прибавил. Уже в начале двадцатиминутки он отметился набросом по воротам, а после заблокировал пару опасных бросков. Всего за игру он нанес два броска по воротам и дважды заблокировал.

«Сейчас наша задача – как можно сильнее сократить процесс адаптации и Гриши, и других ребят», - постарался оправдать новичка Гатиятиулин.

Фото: ak-bars.ru

Биро в сегодняшнем поединке отметился лишь одним моментом в концовке встречи. В целом за игру канадец нанес 3 броска по воротам и выиграл 4 вбрасывания из 11. Негусто.

Очевидно, что Брэндон изначально приобретался под третье звено и никак не должен был занимать место в топ-6. Однако в целом провальное трансферное лето дает о себе знать уже с первых матчей сезона. Очевидно, что договорись Марат Валиуллин с Дэниелом Спронгом, Рэмпалом или Ливо, первые две тройки нападения выглядели бы иначе. Сейчас мы имеем то, что имеем, и Гатиятулину остается искать выход из ситуации через эксперименты.

«Для него это новая команда и новая лига, но у него было время, чтобы познакомиться с нашими требованиями. В принципе, он выполняет то, что мы просим. Но нюансов много, нужно время», - продолжал наставник «Ак Барса» на пресс-конференции.

Очевидно, что персональные вопросы по новичкам у журналистов возникли неспроста, и Гатиятулин вынужден выступать в роли пожарного, который тушит каждый из этих вопросов.

А что с первым звеном? Куда подевался Галимов?

Требовать от новичков, чтобы они сразу же приносили результат, необходимо, но фактор новизны лиги и команды, как правило, всегда остается смягчающим обстоятельством. Действительно, всем еще нужно время распробовать хоккей в КХЛ.

Другой вопрос, почему никак не вернется на свой уровень звено Александра Барабанова и Артема Галимова. Растерявшие уверенность в своих силах во время серии с «Динамо» лидеры прошлой регулярки так и не показали в летних контрольных матчах, что готовы возвращаться, чтобы доказывать.

Единственное, чем отметился 95-й номер за лето – гол в ворота команды ВХЛ, альметьевского «Нефтяника». Барабанов старается создавать много моментов, но шайбы идут с большим трудом.

Фото: ak-bars.ru

Сегодня у Галимова лишь 2 броска по воротам и 1 отбор за 20:35 айстайма. У Барабанова – 3 броска по воротам, 2 силовых приема и 1 отбор. Это точно не статистика топ-3 нападающих, проводящих больше всех времени на льду.

Большой вопрос, насколько сейчас комфортно нападающим топ-3 осознавать, что результат «Ак Барса» в этом матче делали Фисенко с самым дешевым контрактом в команде, защитник Миллер, игроки третьего звена Бровкин и Пустозеров, а также 19-летний Тимофей Жулин.