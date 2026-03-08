news_header_top
Непряева заняла четвёртое место на Кубке мира в Лахти

фото: championat.com

Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Победу в «разделке» одержала шведка Фрида Карлссон с результатом 25 минут 57,6 секунды. Второй стала её соотечественница Линн Сван (отставание — 4,1 секунды), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+6,2). Непряева преодолела дистанцию за 26 минут 14,1 секунды и отстала от Карлссон на 16,5 секунды.

#лыжная гонка #кубок мира
