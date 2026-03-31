Непряева заняла четвертое место в разделке в финале Кубка России по лыжам

Участница Олимпийских игр-2026 Дарья Непряева, представляющая регион РТ на внутренних соревнованиях, заняла четвертое место в гонке на 10 км в «классике» на финале Кубка России-2025/26 в Кировске.

Дарья Непряева пришла к финишу с опозданием в +47,4.5 секунды. Лидером гонки стала уроженка Вологодской области Алина Пеклецова (29.06,0 секунды). Второе место заняла Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +22,4.3, третье – Екатерина Никитина (Москва) +38,8.4.

Финала Кубка России-2025/26 продолжается в Кировске с 31 марта по 5 апреля. Ранее старт соревнований был дан в Апатитах (Мурманская область). 28 и 29 марта прошли мужские и женские гонки свободным стилем на 3,3 км и 10 км.