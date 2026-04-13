Непряева рассказала о давлении со стороны лыжной аудитории в России из-за ОИ-26

Российская лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан во внутренних соревнованиях, рассказала об отсутствии давления и негатива со стороны вышестоящего руководства и коллег до, во время и после выступления на Кубке Мира и зимней Олимпиаде-2026.

«Все – и тренеры, и руководители – понимали, что мы не можем приехать и сразу бороться за самые высокие места. Мы ещё молодые спортсмены, для нас это всё впервые, это наш первый серьёзный международный опыт. Не можем мы приехать и с чистого листа «на тумбочку залезть». Поэтому никто на нас не давил и не давит.

Я не чувствую, что есть какое-то сильное давление на меня после этого (возвращения с Олимпиады - прим. ред.), или какая-то «война», заруба друг с другом, или личные счеты. Нет, - сказала Непряева. - Просто все соревнуются, все в прекрасных отношениях», – сказала Непряева ТАСС.

Во время Олимпийских игр-2026 в Италии Непряева заняла 17-е место в скиатлоне (10 км+10 км), 21-е в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км и 11-е в марафоне классическим стилем (50 км). А также Непряева не прошла квалификацию спринта в «классике», заняв 36-е место.

Дарья Непряева и Савелий Коростелёв единственные лыжники из России, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.