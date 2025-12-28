Непряева рассказала, как россиян встретили иностранцы после возвращения на Кубок мира
Российская лыжница, представляющая Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, Дарья Непряева поделилась впечатлениями от обстановки на Кубке мира после возвращения российских спортсменов. По ее словам, иностранные коллеги встретили их дружелюбно и без предвзятости.
«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок-лидеров перекидывалась парой фраз», — поделилась Непряева в интервью «Матч ТВ».
Она также добавила, что к ней все относятся хорошо и улыбаются.
Сегодня, 28 декабря, Дарья Непряева и её соотечественник Савелий Коростелев примут участие в квалификации спринтерской гонки в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Соревнования пройдут в итальянском Тоблахе. Непряева стартует под 41-м номером, Коростелев — под 51-м.