Непряева рассказала, как россиян встретили иностранцы после возвращения на Кубок мира

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница, представляющая Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, Дарья Непряева поделилась впечатлениями от обстановки на Кубке мира после возвращения российских спортсменов. По ее словам, иностранные коллеги встретили их дружелюбно и без предвзятости.

«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок-лидеров перекидывалась парой фраз», — поделилась Непряева в интервью «Матч ТВ».

Она также добавила, что к ней все относятся хорошо и улыбаются.

Сегодня, 28 декабря, Дарья Непряева и её соотечественник Савелий Коростелев примут участие в квалификации спринтерской гонки в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Соревнования пройдут в итальянском Тоблахе. Непряева стартует под 41-м номером, Коростелев — под 51-м.