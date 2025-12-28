news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 декабря 2025 14:07

Непряева рассказала, как россиян встретили иностранцы после возвращения на Кубок мира

Читайте нас в
Телеграм
Непряева рассказала, как россиян встретили иностранцы после возвращения на Кубок мира
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница, представляющая Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, Дарья Непряева поделилась впечатлениями от обстановки на Кубке мира после возвращения российских спортсменов. По ее словам, иностранные коллеги встретили их дружелюбно и без предвзятости.

«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок-лидеров перекидывалась парой фраз», — поделилась Непряева в интервью «Матч ТВ».

Она также добавила, что к ней все относятся хорошо и улыбаются.

Сегодня, 28 декабря, Дарья Непряева и её соотечественник Савелий Коростелев примут участие в квалификации спринтерской гонки в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Соревнования пройдут в итальянском Тоблахе. Непряева стартует под 41-м номером, Коростелев — под 51-м.

#лыжные гонки #гран-при
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025