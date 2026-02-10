Непряева не прошла квалификацию спринта в «классике» на ОИ-26

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Лыжница, представляющая Республику Татарстан на всероссийских соревнованиях, Дарья Непряева не прошла в четвертьфинал классического спринта на Олимпийских играх-2026, который прошел сегодня.

Россиянка не попала в топ-30 лучших, отстав от лидера гонки – шведки Линн Сван на 15,4 секунды. Непряева заняла 36-е место, преодолев дистанция за 3.51,6.

Второе и третье место заняли также представительницы Швеции – Йонна Сундлинг и Йоханна Хагстрём соответственно.

Ближайшее участие российских лыжников на зимней Олимпиаде пройдет в раздельном старте свободным стилем 12 (женщины) и 13 (мужчины) февраля.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В рамках Игр участие принимают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе в семи индивидуальных видах спорта .