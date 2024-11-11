Непруха Даку и скандальное решение Карасева: все об эпичном матче «Рубина» и «Краснодара»

«Рубин» был близок к сенсационной победе над «Краснодаром»

Интрига за чемпионство в этом сезоне обещает быть не менее завораживающей, чем в прошлом году. Обидно упустивший золото минувшей весной «Краснодар» в текущем розыгрыше РПЛ набрал какой-то запредельный ход. Команда Мурада Мусаева с начала чемпионата не проигрывает вот уже 14 туров, а серия побед «быков» перед матчем с «Рубином» составляла 11 встреч.

В день рождения своего главного тренера (Мураду Мусаеву вчера исполнился 41 год) южане наверняка хотели преподнести подарок в виде очередных трех очков. К тому же «быкам» благоволила история встреч против «Рубина». Как-то так вышло, что казанский клуб для «Краснодара» – это чуть ли не самый удобный соперник в РПЛ. Команды встречались друг с другом 24 матча, и лишь четырежды в этих играх победителем выходил «Рубин». У «Краснодара» за этот период целых 17 побед.

Однако любой тенденции свойственно рано или поздно заканчиваться. Вчера «Рубин» был близок к победе над «Краснодаром» как никогда.

Главный тренер хозяев Рашид Рахимов решил удивлять еще с оглашения стартового состава. С первых минут у казанцев вышли Йочич, Шабанхаджай, Нижегородов – завсегдатаи кубковых матчей. Впечатлило и то, как «Рубин» начал играть против «Краснодара» в первом тайме. Не вторым номером и с упором на оборону, а с желанием навязать борьбу за инициативу. У казанцев получались позиционные атаки, хозяева более чем достойно смотрелись против лидера чемпионата.

В конце концов желание «Рубина» забить отразилось на качестве. На 18-й минуте Дмитрий Кабутов оформил подачу с углового, Даку скинул на дальнюю штангу, где совершенно один остался Никола Чумич, легко расстрелявший ворота Станислава Агкацева.

Примечательно, что никем не прикрытого серба потерял не кто иной как защитник Кайо. Бразилец в матче с «Рубином» заменял отбывавшего дисквалификацию Диего Косту. 25-летний латиноамериканец был в нынешнем сезоне ключевой фигурой в обороне «Краснодара». С его отсутствием чувствовалась уязвимость защиты команды перед нападением казанцев.

Будет ли нападающий «Рубина» Мирлинд Даку и дальше исполнять пенальти?

Забитый гол «Рубина» не поменял настроя хозяев. Казанцы продолжали быть старательными и активными в атаке. На 30-й минуте подопечные Рахимова могли делать на табло уже 2-0 благодаря заработанному пенальти Даку. Мирлинд вышел исполнять одиннадцатиметровый сам и снова не забил.

Второй пенальти подряд албанец исполняет крайне неуверенно: как и в кубковом матче с ЦСКА (0:0), опять низом и вновь слабо по силе. Агкацев будто бы еще до удара знал, как и куда пробьет Даку. На пресс-конференции главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов предпочел не критиковать своего нападающего. Мол, Мирлинд и сам понимает, что подвел вчера команду, лишние порицания ему не нужны.

«Будет ли Даку бить следующий пенальти? Первое, что приходит в голову, – нет. Но давайте подождем. Все остынет, успокоится. Нужно отдохнуть, он сам переживает», – сказал Рахимов.

При счете 2-0 «Рубин» действительно вышел бы с исключительной заряженностью на второй тайм. Запас накопленной прочности отразился на оборонительных действиях футболистов.

Но, к несчастью для казанцев, после перерыва краснодарцы смогли организовать быстрый гол. В суете бесконечных ударов по воротам Ставера полузащитник гостей Александр Черникова оказался удачнее всех на добивании. Было очевидно, что «Краснодар» поднимет скорости и темп движения в атаке во втором тайме.

Прав ли Карасев в том, что отменил победный гол «Краснодара»?

«Рубин» при счете 1-1 не потерял лицо, но и не был так активен в нападении, как в первом тайме. Команда Рахимова продолжала придерживаться изначального плана на игру, просто стала действовать более опасливо и предусмотрительно на своей половине поля. «Краснодар» давил и имел еще несколько хороших моментов, чтобы выйти победителем.

Сначала был сумасшедший по эмоциям голевой эпизод у Джона Кордобы на 80-й минуте, когда колумбиец дважды пробил по воротам «Рубина» (в Кабутова и Ставера), но не забил. А потом, семью минутами спустя, в матче произошел, пожалуй, самый скандальный эпизод встречи.

«Краснодар» организовал гол усилиями Сперцяна и Олусегуна, однако мяч, забитый нигерийцем, был отменен. Во время просмотра VAR арбитр Сергей Карасев увидел в подкате армянского полузащитника чрезмерно грубые действия. Сперцян играл в мяч, но его нога была высокоподнятой. Карасев в данной ситуации перестраховался и не решился предопределять исход встречи в пользу «Краснодара».

У наставника «быков» Мурада Мусаева это решение, естественно, вызвало недовольство и негодование.

«Я считаю, это чистый гол. Он играет в мяч, по касательной задевает потом соперника. В Лиге чемпионов и в Англии это был бы чистый гол. Это смешно, Карасев, если бы судил в Европе, он бы 100 из 100 таких засчитал», – сказал Мусаев в интервью «Матч ТВ» по окончании игры.

«Рубин» остановил победное шествие «Краснодара» и внес лишнюю интригу в чемпионскую гонку. Прошлой весной именно с гостевой победы казанцев над «Зенитом» (0:2) обострилась борьба за золото. В этом сезоне Рашид Рахимов снова добавляет перчинки сезону РПЛ.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru