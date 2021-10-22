Соцрасходы и цифровизация: Госсовет Татарстана готов рассмотреть бюджет на 2022 год

Поправки в бюджет Татарстана 2021 года обсудили сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам. Тем временем в понедельник в парламенте республики начнутся слушания главного финансового документа на 2022 год. В чем его особенности, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Леонид Якунин сообщил, что необходимость поправок в текущий бюджет связана с дополнительными доходами

Фото: gossov.tatarstan.ru

Дефицит текущего бюджета сократят до 4,5 млрд рублей

Как сообщил на сегодняшнем заседании председатель парламентского комитета Леонид Якунин, необходимость поправок в текущий бюджет связана с дополнительными доходами, полученными из федерального бюджета, и ростом налоговых платежей. Доходы бюджета предлагается увеличить на 44,6 млрд рублей, расходы – на 42,1 млрд рублей.

«Ситуация в худшую сторону не изменилась. Исполнение бюджета в этом году характеризуется положительной тенденцией практически по всем доходным источникам, что позволяет нам уточнить параметры бюджета по доходам с одновременным увеличением расходов по первоочередным и социально значимым позициям», – рассказал на заседании замминистра финансов Татарстана Алексей Шишкин.

Он отметил, что по итогам исполнения бюджета республики за девять месяцев налоговые и неналоговые доходы можно увеличить на 28,5 млрд рублей. «Предлагается увеличить налог на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество организаций и ряд других налогов», – добавил докладчик.

В частности, налог на прибыль предлагается увеличить на 23,9 млрд рублей, что связано с ростом поступлений налога от нефтедобывающих компаний из-за изменения стоимости нефти и курса доллара.

Алексей Шишкин: «Ситуация в худшую сторону не изменилась. Исполнение бюджета в этом году характеризуется положительной тенденцией» Фото: gossov.tatarstan.ru

Налог на доходы физических лиц необходимо уточнить на 10 млрд рублей с учетом роста его поступлений за девять месяцев 2021 года, связанного с увеличением средней заработной платы и выплатой дивидендов.

При этом сбор акцизов предлагается уменьшить на 5,5 млрд рублей. Но, исходя из динамики поступлений, будет увеличен показатель по налогу на имущество организаций на 2,8 млрд рублей. Раздел «Безвозмездные поступления» возрастет за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 16,1 млрд рублей.

Таким образом, доходы бюджета на 2021 год достигнут 319,3 млрд рублей, расходы – 323,8 млрд рублей. Дефицит уменьшается и составит 4,5 млрд рублей.

Шишкин также попросил депутатов отразить в бюджете 2022 года увеличение в доходах и расходах на 1,7 млрд рублей, в 2023 году – на 974 млн рублей. Эти средства будут выделены из федерального бюджета.

Изменения затрагивают пять направлений. Основные из них касаются финансового обеспечения дорожной деятельности, мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Законопроект о бюджете уже обсудили во всех парламентских комитетах и по видеосвязи с муниципалитетами Фото: gossov.tatarstan.ru

В бюджете будущего года около 80% расходов будут социальными

Законопроект о бюджете республики на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов уже обсудили во всех парламентских комитетах и по видеосвязи с муниципалитетами. Документ подготовлен для рассмотрения в первом чтении.

«Бюджет 2022 года непростой, но реальный. Пока он прогнозируется с дефицитом около 11 млрд рублей. Мы активно работаем над реализацией задуманного и уверены, что этот дефицит устраним. С другой стороны, мы будем участвовать во всех федеральных программах и проектах, которые тоже привнесут дополнительные средства в доходную часть бюджета Татарстана. В проекте бюджета необходимо учесть главные цели и задачи, изложенные Президентом республики в ежегодном Послании Госсовету», – заявил ранее в беседе с журналистами Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В основу проекта республиканского бюджета заложены определенные показатели социально-экономического развития. Это, в частности, рост валового регионального продукта на 3,6% в следующем году, индекса промышленного производства на 3,4%, реальной заработной платы на 2,7%, индекса потребительских цен на 4%. Экспортная цена на нефть в следующем году прогнозируется в 56,2 доллара за баррель, курс доллара – 71,8 рублей, а инфляция – 4%.

Доходы бюджета Татарстана на 2022 год предварительно запланированы в сумме 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета в 2022 году заложены в объеме 345,6 млрд рублей, расходы – 356,5 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.

Социальные расходы бюджета Татарстана на следующий год составляют около 80% от общего объема всех расходов. А расходы по госпрограммам занимают 91%.

Поступление налога на прибыль в 2022 году прогнозируется в размере 90,2 млрд рублей Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

На Год цифровизации заложили более 1,4 млрд рублей

Поступление налога на прибыль в 2022 году прогнозируется в размере 90,2 млрд рублей, налога на доходы физлиц в консолидированный бюджет – 93,4 млрд рублей, из них в республиканский бюджет – 65,5 млрд рублей.

Прогноз поступления акцизов в республиканский бюджет составляет 37,9 млрд рублей, в том числе акцизы на алкогольную продукцию и спирт – 10,9 млрд рублей, пиво – 12,9 млрд рублей. Сумма поступления акцизов на нефтепродукты в бюджет РТ оценивается в размере 14,1 млрд рублей. Поступления налога на профессиональный доход запланированы в сумме 510,9 млн рублей.

Ожидается, что в республиканский бюджет-2022 поступит более 5,1 млрд рублей неналоговых доходов. Безвозмездные поступления от федерального бюджета учтены в сумме свыше 48,5 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов в Татарстане планируется направить 25 млрд рублей. Пока такие средства заложены в проекте бюджета на следующий год. При этом при обсуждении законопроекта парламентарии не исключили, что эта сумма может быть увеличена федеральным центром.

На горячее питание учащихся начальных классов в следующем году будет выделено более 1,4 млрд рублей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На горячее питание учащихся начальных классов в следующем году будет выделено более 1,4 млрд рублей. На организацию отдыха детей и молодежи планируется предоставить 1,7 млрд рублей. На ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство направят 1,8 млрд рублей.

На реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» выделят более 5,1 млрд рублей. На развитие сельского хозяйства предусмотрено около 14,2 млрд рублей.

Кроме того, в бюджете Татарстана на следующий год заложен 1 млрд рублей на строительство метрополитена в Казани. Около 550 млн рублей предполагается направить на строительство дорог и систем водоснабжения, площадок для сбора ТБО в садовых некоммерческих товариществах.

На переселение граждан из аварийного жилья выделят более 81 млн рублей Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

На переселение граждан из аварийного жилья выделят более 81 млн рублей. Расходы на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрены в объеме более 1,3 млрд рублей.

На реализацию мероприятий объявленного Президентом РТ Рустамом Миннихановым в 2022-м в Татарстане Года цифровизации в бюджете республики заложили более 1,4 млрд рублей.

В следующем году также будет продолжено финансирование строительства и капремонта объектов социально-культурной сферы и общественной инфраструктуры.