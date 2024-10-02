«Непростая, но интересная работа»: в Казани посвятили в профессию молодых учителей

В Казани прошла ежегодная церемония посвящения молодых учителей в профессию. Перед началом педагогической деятельности они получили напутствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Его обращение зачитал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сегодня в вашей жизни особый день – начинается трудовая биография. Вам предстоит непростая, но в то же время интересная работа по воспитанию нового поколения татарстанцев. Быть учителем всегда было ответственным и сложным делом. В нынешнее время информационной открытости, быстрого обновления знаний многократно возрастают требования к профессионализму и компетентности педагога», – говорится в обращении руководителя республики к молодым учителям.

Минниханов подчеркнул, что современная школа должна учить детей гибко и креативно мыслить, «продвигать и реализовывать свои идеи на практике». На формирование этих качеств в сочетании с воспитанием гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, культуре и традициям своего народа и должно быть нацелено педагогическое сообщество, отметил он.

«Вам, молодым учителям, все это должно быть в наибольшей мере понятно и близко. Ваши воспитанники должны гордиться своей Родиной, стремиться работать на благо и процветание родной республики», – подчеркнул Раис РТ.

Глава Минобрнауки добавил, что в Татарстане более 511 тыс. детей обучаются в школах, свыше 200 тыс. посещают детсады, 78 тыс. студентов учатся в колледжах и техникумах. Всего в республике функционируют 1411 школ. Каждый год строятся новые образовательные учреждения.

«Но остается главная проблема – нехватка учителей. Не все молодые учителя после завершения учебы приходят работать в школы. Для изменения ситуации необходимы кардинальные меры в том числе на федеральном уровне – достойная заработная плата, льготы, социальные выплаты, жилье. В республике молодые учителя получают 2510 рублей каждый месяц в течение трех лет. Да, это не так много, но со временем ситуация изменится», – заявил Хадиуллин.

Он заметил, что в этом учебном году на 50% сократили количество мероприятий, чтобы снизить нагрузку с учителей. «Мы хотим, чтобы учителя больше работали с детьми. Главное – это воспитание детей», – сказал министр.

По мнению Хадиуллина, профессия учителя – «самая интересная, благородная, добрая, необходимая и почетная». «Вы не зря выбрали профессию учителя. Но без любви к детям и родителям невозможно работать в школе. Надо находить общий язык с детьми, надо любить детей, чтобы завоевать их уважение. И самое главное, чтобы вы, приходя работать в школы республики, там оставались, не уходили, чтобы у вас не было разочарования в профессии. Помните, что вас окружают добрые, хорошие наставники», – обратился он к педагогам.

В мероприятии приняли участие более 300 представителей системы образования: молодые учителя – выпускники педагогических вузов и колледжей, а также наставники, представители профсоюзных организаций, учреждений высшего, профессионального и дополнительного профессионального образования.

На торжественной церемонии молодые педагоги от лица всех выпускников, приступивших к работе в школах республики, произнесли клятву учителя.

Церемония посвящения в профессию проводится в Татарстане с 2016 года для повышения статуса учителя и престижа педагогической профессии.