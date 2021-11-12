news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
12 ноября 2021  11:17

Непривитые жители Сингапура должны будут выплатить 18,4 тыс. долларов за свое лечение

news_top_970_100

Жители Сингапура, отказавшиеся от прививки от Covid-19, в случае заражения должны будут заплатить за свое лечение 18,4 тыс. американских долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

«Средний счет без учета программ государственного страхования составит 25 тыс. [сингапурских] долларов, что будет включать нахождение в реанимации, курс антиковидной терапии», — отметили в Минздраве.

Большую часть расходов граждане Сингапура и иностранцы с постоянным видом на жительство смогут покрыть за счет программы соцстраховки — таким образом сумма за лечение снизится до 2,9 тыс. американских долларов. 

Также в министерстве пояснили, что если невакцинированные жители при заражении Covid-19 будут направлены в специальные изоляционные центры, то за неделю пребывания там придется заплатить 3,3 тыс. американских долларов. 

Министр здравоохранения Он Е Кун ранее заявил, что именно на невакцинированных приходится основная доля пациентов, которым нужна интенсивная терапия, в итоге они значительно увеличивают нагрузку на систему здравоохранения. 

На сегодня в Сингапуре вакцинацию полностью прошли 85% всей жителей.

#Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное