Непривитые жители Сингапура должны будут выплатить 18,4 тыс. долларов за свое лечение

Жители Сингапура, отказавшиеся от прививки от Covid-19, в случае заражения должны будут заплатить за свое лечение 18,4 тыс. американских долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

«Средний счет без учета программ государственного страхования составит 25 тыс. [сингапурских] долларов, что будет включать нахождение в реанимации, курс антиковидной терапии», — отметили в Минздраве.

Большую часть расходов граждане Сингапура и иностранцы с постоянным видом на жительство смогут покрыть за счет программы соцстраховки — таким образом сумма за лечение снизится до 2,9 тыс. американских долларов.

Также в министерстве пояснили, что если невакцинированные жители при заражении Covid-19 будут направлены в специальные изоляционные центры, то за неделю пребывания там придется заплатить 3,3 тыс. американских долларов.

Министр здравоохранения Он Е Кун ранее заявил, что именно на невакцинированных приходится основная доля пациентов, которым нужна интенсивная терапия, в итоге они значительно увеличивают нагрузку на систему здравоохранения.

На сегодня в Сингапуре вакцинацию полностью прошли 85% всей жителей.