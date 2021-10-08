Непривитые татарстанцы смогут пройти вакцинацию в торговых центрах до 11 октября

Непривитые жители Татарстана смогут получить первую прививку от Covid-19 в торговых центрах своего города до 11 октября.

В пресс-службе Минздрава Татарстана разъяснили порядок работы мобильных пунктов вакцинации.

В Казани ежедневно можно пройти вакцинацию в торговых центрах «Мега», «Южный» и «Парк Хаус» с десяти утра до десяти вечера. Также с понедельника по пятницу первую прививку можно будет сделать в отделении «Сбербанка» по адресу Пушкина, 4 с 9.00 до 14.00.

Помимо этого, казанцы могут пройти вакцинацию в культурный центрах: «Сайдаш» – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, «Московский» – с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 и КДК им. В.И.Ленина – с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

В Набережных Челнах первый компонент вакцины можно будет получить в ТЦ «Омега» каждый день с часу дня до семи часов вечера, в Альметьевске – в ТЦ «Панорама» по будням с 16.00 до 20.00, в выходные с 12.00 до 18.00.

Нижнекамцы могут пройти вакцинацию в торговых центрах «Сити Молл» – с 16.30 до 18.30, «ЭССЕН» по адресу Строителей, 55 – с 14.00 до 17.00, «Лента» – с 16.00 до 18.30.

До 10 октября включительно в торговых центрах прививку могут сделать все желающие, с 11 октября эти пункты будут работать для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку полгода назад. Однако если в ТЦ будет организован отдельный вход в пункт вакцинации, то он продолжит работу для всех желающих.

Сейчас в Татарстане работают 163 пункта вакцинации, как стационарных, так и мобильных бригад. В случае необходимости их число будет увеличено.

Кроме того, прививку от Covid-19 можно сделать в поликлинике по месту жительства в часы работы учреждения.