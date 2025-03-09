Неприступный Омск: почему «Ак Барс» в матче с «Авангардом» снова не у дел

Минувшим вечером «Ак Барс» уступил дома «Авангарду» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для коллектива Анвара Гатиятулина это поражение от омичей оказалось уже четвертым в сезоне. О том, почему «ястребы» так и остались неподвластными «барсам», читайте в материале «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

«Авангард» – не только самая сильная команда «Востока» прямо сейчас, но и самая везучая

Вчера «Ак Барс» провел заключительный матч против «Авангарда» в регулярном чемпионате. В трех предыдущих встречах безоговорочными победителями выходили омичи. В Международный женский день казанцы при родных трибунах не смогли порадовать победой и в четвертом противостоянии.

«Авангард» добыл сухую победу со счетом 2:0. Прямо сейчас подопечные Ги Буше – бесспорно, самая целостная и сильная по игре команда Восточной конференции. «Авангард» не проигрывает с 4 февраля, а победная серия омичей составляет, с учетом вчерашней, уже 11 игр.

К плей-офф «ястребы» подходят на пике своей формы, причем успеха добиваются без своих лидеров: Ткачева, Маклауда и Галимова. Везет, как говорится, сильнейшим, и в отношении «Авангарда» эта пословица применима на 100 процентов.

В предыдущей встрече против «Торпедо» омичи невероятным образом добыли волевую победу, отыгравшись с 0:2. Вчера против «Ак Барса» «Авангард» тоже сыграл здорово, но без доли удачи Омск бы точно игру не забрал.

Самый показательный момент случился во втором периоде, когда при счете 0:1 «Ак Барс» держал омичей в их зоне около четырех минут. Доминация казанцев была настолько очевидна, что, казалось, шайбе просто некуда деться, кроме как оказаться в воротах Никиты Серебрякова. Но голкипер «Авангарда» был вчера на кураже и отказывался пропускать напрочь. Это признали и игроки «Ак Барса» по окончании встречи.

«Фарт был на его стороне. То шайба в штангу попадет, то сейв какой-то невероятный он совершит», – признавался после матча нападающий Кирилл Семенов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт».Этот отрезок по факту и предопределил исход встречи, ведь практически в первой же атаке после осады «Ак Барса» «Авангард» забросил вторую шайбу усилиями Джованни Фьоре. Да и первый гол омичей также не обошелся без курьеза. Защитник хозяев Даниил Журавлев после выстрела Прохоркина отправил шайбу в свои ворота.

«Авангард» уже догнал «Ак Барс» в турнирной таблице

«Авангард» под руководством Буше замечательно умеет терпеть. Это и отличает команды с чемпионским характером. Еще осенью никто бы и не подумал, что Кубок Гагарина гипотетически может отправиться в Омск. А сейчас это не кажется чем-то несбыточным, более того, вытекает из того хоккея, который демонстрируют омичи на протяжении первых месяцев 2025 года.

«То, что нам удалось сохранить терпение, было ключевым моментом. В первом периоде мы не были терпеливыми – действовали агрессивно, создавали моменты, соперник здорово оборонялся. Думаю, если бы этот матч проходил два месяца назад, мы бы его проиграли, так как тогда у нас не было уверенности в своих силах. Сейчас же мы сохраняем голову холодной в любой ситуации, не отбрасываемся, не повторяем свои же ошибки. Стараемся справляться с тем, что нам предлагает игра. Против «Торпедо» проигрывали 0:2, но не паниковали, в концовке играли «4 на 6» и все делали правильно: блокировали броски, были первыми на шайбе. Маленькие детали сложились в общую картинку», – красноречиво подытожил Ги Буше после игры.

Победа над «Ак Барсом» позволила «Авангарду» сравняться по очкам с казанским клубом в турнирной таблице (по 80). Омичи уступают лишь по победам в основное время, поэтому и находятся ниже «барсов». Учитывая непростой календарь коллектива Анвара Гатиятулина в марте, можно допустить, что «Ак Барс» упадет и на шестую строчку «Востока».

«У нас есть обойма, мы не живем сиюминутной ситуацией»

Положение казанцев к этому часу не критично, однако оно отображает картину, что легко в первом раунде «барсам» точно не будет. С большой долей вероятности «Ак Барс» попадет на соперника из первой четверки, а то и пятерки. Это «Металлург», «Автомобилист» или тот же «Авангард». Сомнений в том, что соперником казанцев станет «Трактор» или «Салават Юлаев», – чуть больше. У этих двух команд есть небольшой запас очков, который позволяет им надеяться на «Адмирал» или «Сибирь» в первом раунде.

Тренерский штаб «Ак Барса» упорно ищет нужные сочетания звеньев за пару недель до плей-офф. К примеру, еще недавно завсегдатай четвертого звена, центральный нападающий Дмитрий Кателевский пребывает в ротации по игровым причинам. То же самое касается и защитника Альберта Яруллина.

С выходом на лед Ника Петана приобрело новый вид первое звено «Ак Барса» с Семеновым и Яшкиным. Пертурбаций в составе казанцев хватает, свежие сочетания наблюдаются практически в каждой из последних игр.

Окончательный вид основного состава казанцев, мы, кажется, увидим лишь в последних матчах регулярки.

«У нас есть обойма, мы не живем сиюминутной ситуацией, а хотим посмотреть всех ребят, дать им игровую практику на уровне КХЛ перед плей-офф, а кому-то из основного состава дать передохнуть. Ротация связана с этим», – отметил Анвар Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Фото на анонсе: ak-bars.ru