Непринципиальный, но сложный матч для Рахимова: как «Рубин» готовится к игре с «Ахматом»

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов с 2013 по 2019 годы работал в команде Грозного, с которой казанцы встречаются в воскресенье Фото: ФК «Рубин» «ВКонтакте»

Для Рахимова матч с «Ахматом» не будет принципиальным

Пасмурный и довольно холодный день выбрал «Рубин» для проведения открытой тренировки. По-настоящему солнечная весенняя погода в Казани продержалась недолго и уже к 27 марта сменилась дождем со снегом. Футболисты таким метеорологическим условиям явно не обрадовались: многие игроки сухо поприветствовали журналистов и, подняв воротники, поскорее побежали разогревать мышцы.

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов из-за ненастной погоды тоже был не слишком улыбчив, однако, поздоровавшись радушно со всеми представителями СМИ, от интервью не отказался. Предстоящий воскресный матч с «Ахматом» для главного тренера казанцев будет особенным. Рахимов работал в грозненской команде с 2013 по 2019 год, пережив с ней как взлеты, так и падения.

К слову, «Ахматом» клуб начал называться именно при нем. До глобального ребрендинга грозненская команда именовалась «Тереком». Но в 2017 году по инициативе Рамзана Кадырова название клуба было изменено на «Ахмат», а Рахимов, таким образом, оказался первым в истории наставником обновленного клуба из Чечни.

Несмотря на продолжительный период работы в Грозном, главный тренер «Рубина» в лирику уходить не стал, заявив, что матч против «Ахмата» принципиальным для него не будет.

«Чего жду от матча с «Ахматом»? Соперники, которые борются за выживание, всегда более опасные. Но мы должны показать свои лучшие качества. Будет ли матч с «Ахматом» принципиальным? Для меня – нет. А если тренер работал в нескольких командах? Весь чемпионат тогда получается принципиальный. Если я буду делать акцент на таких вещах, можно потерять концентрацию. Надо делать ориентир на своей команде», – сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Около десяти игроков по разным причинам отсутствовали на тренировке

Когда футболисты казанского клуба вышли на тренировку, не покидало ощущение, что многих в команде недостает: группы игроков, выполнявших упражнения на площадках, выглядели разреженно.

Поговорив с пресс-службой «Рубина», корреспондент «ТИ-Спорт» получил информацию о некоторых отсутствующих.

Защитники Игор Вуячич, Урош Дрезгич и Рустам Ашурматов не успели вернуться из расположения своих национальных команд. Вуячич во время паузы был вызван на игры Черногории, Дрезгич отправился на матчи сборной Сербии (U21), а Ашурматов принимал участие во встречах за главную сборную Узбекистана. Соотечественник Ашурматова полузащитник Умарали Рахмоналиев также еще не вернулся из узбекской национальной команды. Правда не главной, а возрастом помладше.

По индивидуальной программе вчера на поле занимались три игрока: Егор Тесленко, Мацей Рыбус и Алексей Грицаенко (все защитники). Медицинский штаб «Рубина» предпочел поберечь футболистов, дабы избежать рецидива травм.

Также отсутствовали на открытой тренировке нападающие Валентин Вада и Дардан Шабанхаджай.

Несколько ключевых футболистов держат уразу, скажется ли это на их состоянии в матче с «Ахматом»?

«Как выстраивается тренировочный процесс с учетом того, что некоторые футболисты держат уразу? На сборах некоторым ребятам было сложно проводить тренировки с нагрузкой. Нам пришлось убрать одну-две тренировки. Умарали Рахмоналиев, Рустам Ашурматов, Мирлинд Даку, Руслан Безруков, Марат Апшацев – они держат, и мы делаем определенную скидку на это», – сказал наставник казанцев «ТИ-Спорт».

После рестарта РПЛ «Рубин» закончил одну встречу вничью – против «Краснодара» (1:1) и проиграл дома команде Сергея Юрана «Пари НН» (0:1). Впереди у казанцев крайне непростой матч против «Ахмата», отчаянно борющегося за выживание в чемпионате. Поэтому вопрос состояния ключевых футболистов «Рубина» сейчас чрезвычайно важен.

Как заверил Рахимов, переживать за физические кондиции игроков во время мусульманского поста не нужно. Игроки «Рубина», держащие уразу, – большие профессионалы, которые не позволят себе дать слабину, даже несмотря на ограничения в питании. Тем более что у казанского клуба есть резерв футболистов.

Отметим, что вчера на тренировке в общей группе были замечены Дмитрий Кабутов и Дарко Йевтич. 70-й номер «Рубина» получил травму на сборах в Турции и пропустил из-за этого короткий отрезок весенней части чемпионата.

А вот Йевтич не играл за казанскую команду с лета 2022 года в связи с тяжелым повреждением. Но вполне возможно, что полузащитник полноценно вернется в строй уже в это воскресенье, приняв участие в матче против «Ахмата».

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru