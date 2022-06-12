«Непреходящие ценности»: Вайно поздравил Минниханова с Днем России

Руководитель Администрации Президента России Антон Вайно направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с Днем России.

«Граждане нашей великой страны, исторически верные идеалам искренней любви к своей Родине, незыблемым традициям патриотизма, опираясь на эти великие, данные нам предками непреходящие ценности, честно служат Отечеству, радеют о его благополучии, защищают родную землю от врагов, уверенно идут вперед по пути созидания, неизменно добиваясь поставленных целей», — написал Вайно.

Он пожелал Президенту Татарстана здоровья, успехов и всего наилучшего.