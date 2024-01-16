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Непотушенная сигарета стала причиной пожара в поселке РТ, пожилой мужчина в больнице
Пожар в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Пушкина в поселке Уруссу произошел накануне. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По лестничному маршу с помощью маски спасаемого пожарные спасли 66-летнего мужчину. С термическими ожогами верхних дыхательных путей и тела 2-3 степени его госпитализировали в Уруссинскую ЦРБ. Площадь пожара составила 2 квадартаных метра.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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