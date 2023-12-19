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Непотушенная сигарета стала причиной пожара в агрызской многоэтажке
Сообщение о пожаре в доме №5 по улице Максима Горького в Агрызе поступило накануне вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в одной из квартир на пятом этаже загорелся диван. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей.
Из горящей квартиры специалисты спасли 52-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения средней тяжести и ожогами верхних дыхательных путей его госпитализировали в Агрызскую ЦРБ.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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