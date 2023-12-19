Непотушенная сигарета стала причиной пожара в агрызской многоэтажке

Сообщение о пожаре в доме №5 по улице Максима Горького в Агрызе поступило накануне вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в одной из квартир на пятом этаже загорелся диван. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей.

Из горящей квартиры специалисты спасли 52-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения средней тяжести и ожогами верхних дыхательных путей его госпитализировали в Агрызскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.