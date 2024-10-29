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Непотушенная сигарета стала причиной гибели хозяина дома в Лаишево
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В Лаишево на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Возгорание произошло в комнате кирпичного одноэтажного дома на Кирпично-Заводской улице. Прибывшие пожарные ликвидировали горение на 20 «квадратах».
Предварительная причина трагедии – неосторожность при курении.
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