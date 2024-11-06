Непотушенная сигарета стала причиной гибели хозяина частного дома в Татарстане

На улице Школьная в селе Чулпаново Нурлатского района загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, на момент прибытия пожарных происходило открытое горение дома по всей площади, произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Существовала угроза распространения огня на соседнюю постройку. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.



Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении.