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Непотушенная сигарета стала причиной гибели хозяина частного дома в Татарстане
На улице Школьная в селе Чулпаново Нурлатского района загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, на момент прибытия пожарных происходило открытое горение дома по всей площади, произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Существовала угроза распространения огня на соседнюю постройку. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении.
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