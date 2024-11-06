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Происшествия 6 ноября 2024 16:15

Непотушенная сигарета стала причиной гибели хозяина частного дома в Татарстане

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На улице Школьная в селе Чулпаново Нурлатского района загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, на момент прибытия пожарных происходило открытое горение дома по всей площади, произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Существовала угроза распространения огня на соседнюю постройку. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар
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