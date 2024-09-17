news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 17 сентября 2024 12:29

Непотушенная сигарета стала причиной гибели пожилого жителя Лениногорска

Скопировать ссылку

В частном доме в переулке Заречный в Лениногорске произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

В момент прибытия пожарных горела кровля дома на площади 45 квадратных метров. На месте происшествия огнеборцы обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#пожар #Лениногорск #погиб мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100