Непотушенная сигарета стала причиной гибели пожилого жителя Лениногорска

В частном доме в переулке Заречный в Лениногорске произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

В момент прибытия пожарных горела кровля дома на площади 45 квадратных метров. На месте происшествия огнеборцы обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.