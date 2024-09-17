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Непотушенная сигарета стала причиной гибели пожилого жителя Лениногорска
В частном доме в переулке Заречный в Лениногорске произошел пожар, в котором погиб мужчина. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.
В момент прибытия пожарных горела кровля дома на площади 45 квадратных метров. На месте происшествия огнеборцы обнаружили тело погибшего 67-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.
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