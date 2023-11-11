Непотушенная сигарета стала причиной гибели мужчины на пожаре в Ютазинском районе

Накануне днем в Ютазинском районе Татарстана на пожаре погиб 63-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В одноэтажном доме в поселке Уруссу было сильное задымление. Прибывшие на место огнеборцы внутри нашли мужчину в бессознательном состоянии. Его вынесли из дома и передали врачам, которые констатировали смерть.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По предварительной версии, из-за непотушенной сигареты в доме загорелся диван.