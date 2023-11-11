Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Непотушенная сигарета стала причиной гибели мужчины на пожаре в Ютазинском районе
Накануне днем в Ютазинском районе Татарстана на пожаре погиб 63-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В одноэтажном доме в поселке Уруссу было сильное задымление. Прибывшие на место огнеборцы внутри нашли мужчину в бессознательном состоянии. Его вынесли из дома и передали врачам, которые констатировали смерть.
Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По предварительной версии, из-за непотушенной сигареты в доме загорелся диван.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников