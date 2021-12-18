Непотушенная сигарета привела к пожару в Зеленодольске, в котором погибли два человека

Сообщение о запахе гари в подъезде дома №20 по улице Татарстан в Зеленодольске пришло на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня ночью.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные ПСЧ №53. Они выяснили, что дым валит из квартиры №9. В жилище горел диван.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Еще до приезда первых пожарных расчетов из дома вышли 10 жильцов. Трех девочек 10, 5 и 3 спасли через окно пятого этажа, спустив их по автолестнице вниз. Еще одну жительницу дома, 75-летнюю женщину, вывели на улицу с помощью маски спасаемого.

Во время тушения пожарные обнаружили тела двоих погибших – 92-летней женщины и 65-летнего мужчины.

Площадь пожара составила 5 кв. метров. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.