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Происшествия
1 ноября 2021  15:10
Полина Шевчук

Непотушенная сигарета привела к пожару в Зеленодольске, в котором погиб мужчина

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Сообщение о пожаре на улице Паратская в Зеленодольске пришло сегодня в 14.01 на номер вызова пожарной охраны 101.

На месте было установлено, что огонь охватил мебель в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Приехавшие по вызову пожарные вынесли из квартиры 53-летнего мужчину и передали его медикам. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось, он скончался.

В 14.19 пожар потушили на площади 2 кв. метра. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала непотушенная сигарета.

 

#МЧС РТ #погиб в огне #сгорел мужчина
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