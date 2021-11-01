Непотушенная сигарета привела к пожару в Зеленодольске, в котором погиб мужчина

Сообщение о пожаре на улице Паратская в Зеленодольске пришло сегодня в 14.01 на номер вызова пожарной охраны 101.

На месте было установлено, что огонь охватил мебель в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Приехавшие по вызову пожарные вынесли из квартиры 53-летнего мужчину и передали его медикам. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось, он скончался.

В 14.19 пожар потушили на площади 2 кв. метра. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала непотушенная сигарета.