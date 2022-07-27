Непотушенная сигарета привела к пожару в Бугульминском районе, в котором погибла женщина

ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Кудашево в Бугульминском районе поступило в 23.03, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные установили, что горит небольшой бревенчатый дом.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения пожара была обнаружена 35-летняя женщина. Пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам, которые констатировали смерть.

Не исключено, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. По словам соседей погибшей, последние два дня женщина выпивала и курила дома.