Непотушенная сигарета привела к пожару в Бугульминском районе, в котором погибла женщина
Сообщение о пожаре в селе Кудашево в Бугульминском районе поступило в 23.03, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие по вызову пожарные установили, что горит небольшой бревенчатый дом.
Во время тушения пожара была обнаружена 35-летняя женщина. Пострадавшую вынесли на улицу и передали медикам, которые констатировали смерть.
Не исключено, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. По словам соседей погибшей, последние два дня женщина выпивала и курила дома.