«Непотопляемый корабль»: несмотря на возросшее число атак, сервисы ЦИК исправно работают

Несмотря на возросшее число атак на электронные сервисы ЦИК России и Татарстана в связи с выборами Президента РФ, избирательная система работает исправно. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Просто невозможно назвать цифры, они огромные. Сейчас просто идет какой-то шквал атак на электронные сервисы Центральной избирательной комиссии. Вся избирательная система работает, настроение хорошее, система устойчивая, ГАС „Выборы“ ничего не угрожает», — выразил уверенность он.

Андрей Кондратьев сравнил систему ГАС «Выборы» с непотопляемым кораблем.

«Это изолированная система, она работает в штатном режиме», — подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).