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Ру Тат
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Строительство
20 августа 2022  18:40

«Непонятная для многих конструкция»: Нагуманов объяснил, что происходит в Альметьевске

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Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов объяснил жителям, почему на проспекте Фахретдина рабочие создают странную холмистую поверхность вместо ровного асфальтового покрытия.

«Вот эта вот непонятная пока для многих конструкция… На самом деле возле физкультурного техникума будет [создан] новый памп-трек для наших молодых экстремалов. Очень классная штука, много спортивных начинок здесь будет», – сказал он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.

По словам Нагуманова, частично на территории будущей спортзоны уже установили тренажеры, начали устанавливать игровой комплекс, в планах на ближайшее время –  построить большую беседку.

«Скоро будет обновленный бульвар Фахретдина, на котором все будет очень классно», – подытожил глава района.

Напомним, благоустройство бульвара проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда».

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