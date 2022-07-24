«Непонимание истории»: в татарских медиа вспыхнула дискуссия о личности царицы Сююмбике

«Несколько человек у нас написали крупные произведения о Сююмбике и на этом прославились. А чего героического она совершала? Меняла мужей три или четыре раза и уничтожила безопасность Казанского ханства. А потом на хороших лошадях, в богатых одеждах, взяв с собой ребенка, уехала в Москву. После этого жила в Касимове, тоже как жена хана, в почестях. Да, говорят, что не любила своего мужа, но а кто знает? Жила же. Хан после ее смерти построил мавзолей в ее честь. И кому еще из татарских женщин досталось столько внимания и уважения?

Ринат Мухамадиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть сильное увлечение этим образом. До этого сказки рассказывали, будто Сююмбике прыгала с башни. А она к этой башне никакого отношения не имеет. Почитайте тома Тукая, Галимджана Ибрагимова, Фатиха Амирхана – есть там что-то хорошее об этой женщине? Для них ее просто не существует. Историю они знали лучше нас. Почему в книге Ризаэтдина Фахретдина «Асар» о выдающихся татарских личностях она никак не упоминается? Это энциклопедическая книга. Если люди приняли ее как символ, пусть живет… Но литература не должна так контрастно отличаться от реальности.

Надир Давлет из Турции давно уже об этом писал. А если говорить о взятии Казани Иваном Грозным, то мы это изучаем как огромное важное событие, но в его войсках 70 процентов были татары. С татарами были и мордва, и чуваши. Пока Сююмбике правила ханством, прямо под Казанью Иван Грозный строил себе укрепление в Свияжске, чтобы оттуда напасть на город. Сююмбике все знала, все видела, почему же она ничего не делала? Если ты хочешь сохранить свое государство, нельзя было съездить туда, отправить людей? Казань ее не волновала. Ханы между собой боролись за ее юбку. Сююмбике – женщина из рода князей Юсуповых, которые намного раньше этих событий уже вошли в русское государство и служили ему.

Трехметровую скульптуру, отлитую из бронзы в Санкт-Петербурге, установили в сквере рядом с Ханской мечетью и мавзолеем касимовского царя Шах-Али Фото: tatar-congress.org

Памятник Сююмбике в Касимове тоже установили по разрешению Москвы. Ну ладно, пусть хотя бы в мечтах у нас будут герои... Но герой – это тот, кто смог сохранить и защитить свое государство, свою нацию. А такой человек, как Сююмбике, которая управляла страной на стадии развала, героем быть не может», – сказал Ринат Мухамадиев в своем интервью.

Эти довольно жесткие высказывания известного писателя не единственный случай публичной критики Сююмбике. Время от времени появляются желающие поставить под сомнение героизм и репутацию казанской правительницы. Чтобы расставить точки в этой сложной теме, корреспондент «Татар-информа» пообщалась с представителями татарской интеллигенции – писателями, учеными, историками.

«Нет никакого основания называть Сююмбике проституткой»

Фаяз Хузин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фаяз Хузин, историк:

«Интервью Рината Мухамадиева с интересом прочитал, конечно. Но с тем, что он сказал о царице Сююмбике, я никак не могу согласиться. Я считаю совсем неуместным говорить о личности, чье имя сохранилось в памяти народа как положительный образ, что она “сменила три-четыре мужа, уничтожила безопасность Казани”. Это совершенно не соответствует действительности. Якобы между ханами шла борьба за юбку Сююмбике, что ее не волновала судьба Казани. Все это кощунство! Первый муж Джан-Али был убит, Сююмбике, по обычаю того времени, была выдана замуж за хана Сафа-Гирея. Когда находилась в плену в Москве, против ее воли, но сочетав законным браком, ее отдали за Шаха-Али. Вот и всё".

“Какой же героизм она совершила?” – спрашивает Ринат Мухамадиев. Так она же на престол взошла не для того, чтобы совершать какой-то героизм, а просто потому, что была вынуждена управлять страной вместо своего несовершеннолетнего сына Утемиш Гирея. Если бы она не обладала умом и авторитетом, казанские вельможи под разными предлогами даже близко не подпустили бы ее к трону. Неправильно перекладывать на нее вину за все неудачи ханства, которое уже шло к катастрофе. Куда смотрели наши истинные мужи, как Кул Шариф, Чапкын Отучев, Худайкул, Нурали?

И в Касимове она жила в почестях, говорит Ринат Мухамадиев. Якобы муж Шах-Али построил для нее мавзолей после смерти. Совсем не было хорошо ей там, Ринат эфенде, это же подтверждают и исторические документы. И после смерти ее похоронили не в мавзолее. Могила ее уже исчезла, во всяком случае, еще не найдена, но она не в мавзолее.

Впервые слышу и о том, что 70 процентов войска Ивана Грозного составляли татары. Кто это считал? Из какого исторического источника взята эта цифра? Не надо уж настолько унижать нас, татар. Даже если так, лучше промолчать, мне кажется. Почему-то у нас в последнее время все больше становится пытающихся показать лишь негативные стороны нашей истории, желающих прославиться своими «оригинальными» мнениями экспертов.

“Есть хоть что-то хорошее о ней у Тукая, Ибрагимова, Амирхана, которые историю знают лучше, чем мы?” – спрашивает Ринат Мухамадиев у своих читателей. А почему же они должны о ней говорить что-то хорошее, они же не писали о Сююмбике. Но и плохого не говорили. Вот сейчас вспомнил: Фатих Амирхан в своем произведении “Сююнбике” описывает нашу царицу как “пришедшего на помощь в своих белых одеждах ангела”, как человека, который “воодушевлял казанское войско, мудрыми указами, уместными советами давал силы городу и его отважным воинам”».

Рабит Батулла Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рабит Батулла, писатель:

«Я написал роман о Сююмбике, мое мнение о ней не изменилось. Эта книга много раз переиздавалась, ее можно найти и почитать».

«Образ Сююмбике стал символом колонизации татар»

Дамир Исхаков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дамир Исхаков, историк:

«Несколько лет назад в Касимове мы провели отдельную конференцию о Сююмбике. Материалы вышли отдельной книгой, ее можно найти в интернете. Все эти вопросы там отображены.

Здесь надо различать две вещи. Есть историческая личность, в этом случае – представительница знатного рода, правительница Казанского ханства Сююмбике. А есть еще образ Сююмбике, который начиная с XIX века создавали татарские историки.

Когда татары написали свою историю, то поняли, что Сююмбике – значимая в ней фигура. О важности этого образа говорит и то, что русские начиная с XVIII века создавали о ней драмы, писали оратории. Почему? Потому что это была некая ключевая фигура в период усиления русского государства. Русские забрали ее у татар, и это означало, что татары ими были поглощены. Наиболее проницательные из татарских ученых постепенно стали создавать из нее образ матери нации, и к началу XX века он действительно окончательно сформировался. Образ Сююмбике был возвышен до степени “Мать нации”. Не случайно главный татарский женский журнал у нас тоже назван ее именем.

Если мы начнем рассуждать, как Ринат Мухамадиев, то отбрасываем вот эту сторону вопроса. Выискивая за этой личностью что-то нехорошее, уничтожаем ее созданный народом светлый образ. Не стоит забывать, что Сююмбике покинула Казань не по своей воле, ее увезли. Она некоторое время смогла сохранить Казань, однако сил Казанского ханства было недостаточно, чтобы противостоять Москве. Даже после того, как она уехала из города, казанский престол не удалось удержать. Дело не в ней. К тому же она была вынуждена уехать из-за надежды, что, получив Сююмбике, русские откажутся от нападения на Казань. С маленьким ребенком она была отдана за нелюбимого Шаха-Али, жила в плохих условиях и умерла в рабстве.

Сююмбике – это символический образ, показывающий, как татары оказались в положении колониального народа. В интеллектуальных слоях татарского общества это понимали. Выискивание какой-то грязи за ней, мне кажется, идет от низости и непонимания истории. Я знаю реальную историю Сююмбике, но уверен, что ее, как возвеличенный до степени матери нации образ, татары всегда должны только возвышать.

Установление в этом году памятника Сююмбике было большой политической акцией. Как татарской личности, мы обозначили ее место в истории, и поставили памятник там, где она нашла свое последнее пристанище.

Слова Рината Мухамадиева о “70 процентах татар в войске Ивана Грозного” тоже идут от незнания истории. Там цифры известны. Татары там могли составить максимум 7-8 процентов. Во время нападения с собой брали и другие народы. Чтобы узнать эти цифры, достаточно просто прикинуть общее число татар в Касимовском ханстве. В татарских исторических книгах это есть, значит, Ринат Мухамадиев эти вещи не читал. Данная информация есть в четвертом томе Истории татар.

Нашу историю и наших личностей и так постоянно пытаются очернять. Если и свои начнут лить грязь, то к чему это приведет? Сейчас и среди русских есть такие, кто хочет Ивана Грозного рассматривать как положительный образ за его роль в усилении русского государства. Но ведь каким жестоким, омерзительным он был, какие гнусности совершал! А мы тут топим в грязи нашу Сююмбике, у которой на самом деле никакой вины-то нет. Я считаю, что так делать неправильно. Есть и другие, кто рассуждает, как Ринат Мухамадиев, продвигают подобные вещи. Думаю, к этому надо критически относиться. Кто хорошо знает татарскую историю, не согласятся с такими рассуждениями».

«Неоднозначная фигура»

Ренат Харис Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ренат Харис, писатель:

«Сююмбике – личность противоречивая. К ней можно относиться по-разному. А исходя из нынешней ситуации, конечно, надо уметь видеть только хорошие ее стороны. В написанной мной опере “Сююмбике” она предстает как сильная личность, герой своей страны. Она жертвует собой ради спасения своего государства. Иван Грозный, бояре ставят условие: хана надо сменить, на его место посадить другого. Сююмбике соглашается, уезжает из Казани, но Иван Грозный все равно нападает на Казань. Вся трагедия в этом.

Кто-то считает, что она уехала из Казани, потому что продалась Москве. А моя позиция такая, что она не предавала своего государства, а пожертвовала собой, чтобы спасти его. Она надеялась, что, выполнив условие Москвы, предотвратит нападение на город, однако русский царь обманул… Кто-то считает, что она не имела права оставлять город, а была обязана с мечом в руке защищать его. Поэтому она одна из самых трагических фигур и именно поэтому смогла стать героем оперы. В опере нужны и любовь, и патриотизм, и героизм – всё. Не только в сражении можно проявлять геройство, но и по-другому. Сююмбике отдала себя в неволю, и в этом ее героизм. И эта мысль заложена в опере.

Это ее политическая история, а если Сююмбике рассматривать просто как человека, то тут надо понимать, что ничто человеческое ей не было чуждо. В этот момент она 36-летняя красивая женщина. У нее есть власть, она свободна в своих поступках. Мужа нет. Дальше уже продолжите сами. В таком же положении что делали, например, Екатерина II, Елизавета, французские королевы? Кто-то винит Сююмбике в том, что она имела любовника. А я ее совершенно не виню. Она же просто человек, поэтому могла поступать как обычные люди. Скорее всего, она старалась воспользоваться всеми возможностями. Многие историки пишут, что Кошчак был ее любовником. За это таких авторов осуждают, а я считаю, что это неправильно.

Я согласен в Ринатом Мухамадиевым в том, что 70 процентов в войске Ивана Грозного были татары. Отрицать этого не надо. Ведь на Казань идет Шах-Али, он уже три раза был здесь ханом, знает все военные возможности. А Иван Грозный – 21-22-летний неопытный юнец. Шах-Али опытный. В битве между Мамаем и Дмитрием Донским тоже с обеих сторон был примерно одинаковый состав. За Мамая бились и русские, и литовцы, и поляки. И на стороне Донского были отряды хана Тохтамыша.

Поднимать скандал вокруг образа Сююмбике не идет в пользу, вредно и для татарского народа, и для Татарстана, и для России. Поэтому нельзя в медиа раздувать спор на этой почве. Я всегда говорю, что великие народы поднялись потому, что умели возвеличивать своих великих личностей. Сююмбике – великая личность нашей истории. Мы видим, как возвышают Петра Первого, а на самом деле при строительстве Петербурга он погубил сотни тысяч людей, в том числе и татар. Поэтому Сююмбике сегодня надо оценивать только исходя из нынешнего высокого положения Татарстана».

Хатип Миннегулов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Хатип Миннегулов, ученый-литературовед, специалист по древней и средневековой татарской литературе:

«Сююмбике стала символом татарской нации. Существует даже легенда, что она прыгнула с башни, убила себя, чтобы не быть выданной замуж за русского царя. Народ создал ее образ таким. Такие дорогие, священные для народа символы нельзя ставить под сомнение, их нельзя трогать. При этом они могут отличаться от исторической действительности».

«Нельзя к истории относиться так небрежно»

Ркаиль Зайдуллин Фото: © Салават Камалетдинов

Ркаиль Зайдуллин, депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей Татарстана:

«После этого интервью я опубликовал в “Интертате” свою статью о Сююмбике, там все ясно сказано, мое мнение не изменилось. Я там исчерпывающе высказался.

Но в интервью с Ринатом Мухамадиевым есть еще один момент. Он говорит, что 70 процентов войска Ивана Грозного составляли татары. Это фейк! Такая ложная информация появилась и поддерживается последние 10-20 лет. Кто был в этом сражении, известно. Войска касимовского хана Шаха-Али в штурме не участвуют вообще, их считают не вполне надежными и ставят в арьергард. За русского царя шли также темниковские татары, но и у них численность была сравнительно очень маленькой. Если взять в целом, татар среди войска Ивана Грозного могло быть всего 1-2 процента.

И что они хотят этим сказать? Что это было не нападение на другое государство, а просто какая-то гражданская война? Такие авторы есть, пишут альтернативную историю. Но нельзя к истории относиться так небрежно. Надо работать на основе источников, результатов археологических раскопок. А по раскопкам на территории Казанского Кремля последний период Казанского ханства состоит из сплошной сажи, видно, что там было большое сражение. Значит, Казань не так просто была взята, иначе такого мы бы не наблюдали.

Еще один момент. В интервью говорится, что Сююмбике – из рода Юсуповых, и они еще раньше тех лет начали служить Москве. Династия Юсуповых появилась только потом, на тот момент Сююмбике уже не было в живых. Есть вот такие неточности. Хочу сказать, что прежде чем рассуждать об истории, надо ее очень хорошо изучить».

«Только наши татарские мужи на такое были способны!»

Тамина Биктимирова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тамина Биктимирова, историк:

«Пусть не оскорбляют Сююмбике. Сколько я изучала историю, сколько ее преподавала, но не видела ни у одного народа, чтобы свою царицу, свою предводительницу сами же отдали врагу. Это только наши татарские мужчины могли такое сделать. Что же они ее не защитили? Взяли и отдали Сююмбике, а потом и ханство не сумели сохранить, и вообще все сдали.

Мужчины наши, чтобы оправдать нехватку мужества в себе, говорят вот такое. Постоянно цепляются к Сююмбике. Пусть еще попробуют стать такой, как она! Я и самому Ринату Мухамадиеву это сказала».

«Хотите сделать из этой женщины главного врага нации?»

Приведем также некоторые комментарии из соцсетей.

Фаузия Байрамова:

«Ринат теперь начал болтать всё, что придет в голову… Прямо с размаху бьет по заметным, выдающимся личностям татар. Так делать совершенно недостойно для писателя. Хоть как унижай Ринат Мухамадиев нашу царицу, ниже ее личность не станет. Потому что она в сердце народа. Сююмбике можно уничтожить только вместе с нацией. Очень жаль, что, являясь татарским писателем, Ринат этого не понимает. Очевидно, что поддался провокации Рената Хариса. Эх, татарские писатели, татарская интеллигенция! Неужели главные враги нации – вот эти татарские женщины?! Что вы творите?! Что затуманило ваши мозги?!»

Вил Мирзаянов:

«Будем осторожны. Если свои же основы сами и разрушим, врагу и делать ничего не останется. Судьбы татарских женщин, к сожалению, не были в их руках. Этого никто не может отрицать».

Гузель Нурмухаметова:

«Снова отнимаете уважаемую нами женскую личность, не поддерживаю. Сююмбике очень жалею. Тяжелая жизнь, ребенка отняли… У других, наверное, тоже была тяжелая, но женская судьба все же воспринимается более близко к сердцу».

Азат Сайфутдинов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Азат Сайфутдинов:

«Во-первых, какие писатели не упоминают Сююмбике? Автор относит к ним Хади Атласи, который написал в 1914 году книгу о Сююмбике? Судя по метрикам, именно после появления этого произведения татары в разных регионах начинают своим новорожденным дочерям давать имя Сююмбике. Ринат Сафиевич не понимает одну вещь: имена героев, достойных остаться в истории, народ создает сам. Сам создает некий красивый миф, сам же в это верит. Пройдет еще двести лет, татарский народ забудет и меня, и такого писателя, как Ринат Мухамадиев, а имя Сююмбике сохранит в памяти».

Ильяс Мифтахов:

«В “Асаре” Ризы казый (Ризаэтдин Фахретдин, – прим. Т-и) больше дана информация о религиозных деятелях Волго-Уральского региона. Поэтому не удивительно, что там нет информации о Сююмбике. Но если автор посмотрит произведение Ризаэтдина Фахретдина “Мәшһүр хатыннар” (“Прославленные женщины”), то там о Сююмбике дана информация более чем на двух страницах. Она начинается такими словами: “Самая прославленная женщина в ханском дворце города Казани…” Поэтому утверждение, что Ризаэтдин Фахретдин не упоминал о Сююмбике, не соответствует действительности.

У Ризаэтдина Фахретдина есть также статья о Сююмбике и хане Утемиш Гирее, опубликованная в журнале “Шура” (№22, 1908). Там о ханбике говорится: “Сююмбике – самая прославленная в семье казанских ханов и в ханском дворце своей красотой и привлекательностью, умом и деяниями женщина, так и знаменитая в русской истории”».

Насима Садыкова:

«Ну зачем трогать такие дорогие сердцу народа духовные ценности! Сююмбике – это близкий мне с детства образ, я слушала рассказы, беиты, предания наших бабушек о ее тяжелой судьбе, плакала, жалея ее и ее маленького сына… Видела слезы бабушек, когда они пели эти беиты. И на пороге седьмого своего десятка не хочу знать того, что пишет Ринат Мухамадиев. Еще ведь это такие же спорные вещи. Никто не может сказать, что это абсолютная правда. Пожалуйста, не трогайте Сююмбике, пусть она останется в сознании народа чистой, стойкой, отважной, отчаявшейся, обреченной…»

Лилия Загидуллина, intertat.tatar

Фото на анонсе: wikipedia.org, public domain