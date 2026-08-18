Непомнящий оценил дуэт Даку и Угальде в «Спартаке»: «Он быстро адаптировался»

Фото: rubin-kazan.ru

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о связке нападающих Мирлинда Даку и Манфреда Угальде в «Спартаке». В матче 4‑го тура РПЛ против «Балтики» (2:1) дуэт вышел в стартовом составе, а уже на 20‑й минуте Угальде забил победный гол после передачи Даку.

В беседе с «Чемпионатом» Непомнящий отметил, что партнеры тепло встретили Даку: «Судя по тому, как все поздравляли с забитым мячом не только Угальде, но и Даку, его очень хорошо приняли в команде».

Специалист добавил, что форвард давно выступает в РПЛ, обладает серьезным уровнем игры и, к его удивлению, быстро адаптировался в красно-белом коллективе.