Непомнящий объяснил, почему РПЛ ничего не потеряла с уходом Пьянича

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об уходе полузащитника Миралема Пьянича из ЦСКА.

«Мне кажется, РПЛ ничего не теряет с уходом Пьянича. Да, в составе ЦСКА был такой футболист. По техническим качествам и пониманию игры Пьянич — суперзвезда, но по многим показателям это игрок вчерашнего дня. С этим ничего не сделаешь — жизнь идет вперед. Это не игрок, который укрепляет и усиливает команду. Пьянич — выдающийся футболист в свое время, но ЦСКА сейчас для больших дел нужен игрок другого уровня», – передает слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, Пьянич выступал за «армейцев» с осени 2024 года. За клуб он отыграл 25 матчей во всех турнирах, где отметился тремя голевыми действиями.

Ранее босниец выступал за такие клубы, как «Рома», «Ювентус» и «Барселона».