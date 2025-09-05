Непомнящий об игре сборной России с Иорданией: «Не было качественной игры совершенно»

Фото: ФК "Томь"

Известный российский функционер и футбольный тренер Валерий Непомнящий нелестно отозвался об игре национальной сборной России по футболу в последней встречи против Иордании.

«Посмотрел матч Россия — Иордания, не могу сказать, что расстроился. С одной стороны, меня удивила Иордания со знаком «плюс». Они хорошо двигались, было взаимопонимание. Не зря иорданцы получили путёвку на чемпионат мира. А что касается сборной России, мне кажется, исход первого тайма получился справедливым. Не было качественной игры совершенно. Много суеты и сумбура, отсутствовали уверенность и спокойствие. Уступали и по скорости, и по качеству», — сказал Непомнящий корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, 4 сентября в Москве на «Лукойл Арене» состоялась товарищеская встреча между сборными России и Иордании. Матч завершился ничьей (0:0).

7 сентября подопечные Валерия Карпина проведут еще одну контрольную встречу против национальной команды Катара в Эр-Райяне.