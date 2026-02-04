news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2026 15:23

Непомнящий о мировом бане против России: «Лед тронулся.Инфантино же встречался с Трампом»

Читайте нас в
Телеграм
Непомнящий о мировом бане против России: «Лед тронулся.Инфантино же встречался с Трампом»
Фото: ФК "Томь"

Известный тренер и функционер Валерий Непомнящий считает, что возвращение российских команд на международную арену внушает оптимистичные прогнозы, имея ввиду последнее заявление президента ФИФА Джанини Инфантино.

«Я прочел, якобы слова Инфантино были вырваны из контекста, и он имел в виду именно молодежные сборные. И меня это возмущает еще больше. Тем не менее лед тронулся, господа присяжные заседатели. Инфантино же встречался с Трампом», – сказал Непомнящий Metaraitings.

Ранее Инфантино выступил с заявлением, что организации надо пересмотреть отношение к отстранению российских команд. Также он считает, что в уставе должно быть закреплено положение, которое не позволит распространяться политическому влиянию на команды других стран.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

#сборная России по футболу #ФИФА #УЕФА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

4 февраля 2026
Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

3 февраля 2026