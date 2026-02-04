Непомнящий о мировом бане против России: «Лед тронулся.Инфантино же встречался с Трампом»

Фото: ФК "Томь"

Известный тренер и функционер Валерий Непомнящий считает, что возвращение российских команд на международную арену внушает оптимистичные прогнозы, имея ввиду последнее заявление президента ФИФА Джанини Инфантино.

«Я прочел, якобы слова Инфантино были вырваны из контекста, и он имел в виду именно молодежные сборные. И меня это возмущает еще больше. Тем не менее лед тронулся, господа присяжные заседатели. Инфантино же встречался с Трампом», – сказал Непомнящий Metaraitings.

Ранее Инфантино выступил с заявлением, что организации надо пересмотреть отношение к отстранению российских команд. Также он считает, что в уставе должно быть закреплено положение, которое не позволит распространяться политическому влиянию на команды других стран.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские футбольные команды от участия в международных соревнованиях с 2022 года.