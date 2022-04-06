Непогода спровоцировала серьезные пробки на дорогах Казани

В семибалльных пробках встала Казань в вечер среды из-за непогоды. По данным портала «Яндекс. Пробки», затруднения в движении наблюдаются практически во всех районах столицы.

Красным светится центр города – водителям придётся потолкаться на Пушкина, Бутлерова, Вишневского и Островского.

Затор наблюдается на Ершова в сторону Сибирского тракта. Из-за аварии пробка образовалась на Декабристов не доезжая до перекрестка с Чистопольской.

Улица Тэцевская в сторону ЖК «Салават Купере» остановилась уже в привычном заторе. Водителям стоит искать пути объезда.