Недалеко от Храма Казанской иконы Божией матери может открыться ресторан русской кухни

В центре Казани, в одном из пустующих зданий, расположенных недалеко от Храма Казанской иконы Божией матери, может заработать ресторан русской кухни. От этом «Татар-информу» сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

«В Татарстане активно развивается татарская и кухня, но не стоит забывать, что в республике живет и много русских людей. Хотелось бы, чтобы и русская кухня развивалась. Неподалеку от Храма иконы Казанской Божией матери есть здание, где можно открыть ресторан русской кухни», — сообщил Гаязов.

Он подчеркнул, что сейчас идет поиск инвесторов и поваров для будущего заведения. АРиО РТ готова оказать необходимую помощь в переговорах. На сегодняшний день названное здание пустует, поэтому выйти с инициативой открытия ресторана русской кухни там вполне реально, заключил собеседник агентства.